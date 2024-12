La sombra de Edgardo Kueider y la corrupción de la que nadie se hace cargo

El escándalo de Edgardo Kueider puso bajo la lupa las alianzas de Javier Milei en el Congreso.

El caso del senador Edgardo Kueider debería ser, ante todo, un golpe a la credibilidad del gobierno de Javier Milei, ya que expone las contradicciones de una administración que llegó al poder con promesas de combatir a la "casta" y a la corrupción.

Detenido en Paraguay con una suma exorbitante de dinero no declarado, Kueider no solo encarna un ejemplo de prácticas ilícitas, sino que refleja el cinismo de un sistema político que se acomodó a conveniencia de los intereses del oficialismo. Este episodio no muestra nada nuevo, pero su obscenidad debería ser un nuevo recordatorio de que puede haber corrupción e intentos de impunidad incluso entre quienes prometen renovaciones morales.

Es cierto que LLA había logrado cierta gobernabilidad en base a acuerdos políticos con fuerzas como el PRO, la UCR y legisladores sueltos que se prestaban al juego oficialista. Pero ¿qué recibían a cambio esos bloques?

kueider villarruel camau.jpg Edgardo Kueider (a la izquierda) junto a la vicepresidenta Victoria Villarruel. Personas bien pensantes podrían argumentar que nadie quería oponerse a un presidente con buenos niveles de aprobación e imagen o, incluso, que esos partidos no tenían aún en claro cuál era su propuesta alternativa en caso de tener que funcionar como oposición. También podría haber ocurrido que votaran a favor del oficialismo a cambio de devoluciones que luego no llegaban, para luego volver a caer en la misma trampa en la siguiente votación. El caso Kueider podría estar evidenciando que, en algunos casos, el motivo no era tanto una negociación política sino personal.

Edgardo Kueider y el fantasma de la Banelco sobre Javier Milei No sería raro en la historia de los gobiernos argentinos que a medida que transcurra su mandato comencemos a conocer que, más que persuasión y liderazgo político, las herramientas utilizadas fueron otras: quizás se sigan encontrando dinero, embajadas o cargos para amigos y familiares.

