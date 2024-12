La Casa Rosada se despega de Edgardo Kueider, pero no auspiciará su destitución

Sin embargo, no le suelta del todo la mano al entrerriano, ya que la cúpula libertaria pidió -en este caso- respetar el debido proceso, por lo que no acompañará el pedido de destitución impulsado por la oposición que agita el fantasma de la Banelco .

Cerca de Milei, tampoco aprovechan el escándalo para alimentar la interna con la vicepresidenta, titular del Senado, a quien el propio mandatario le achacó semanas atrás que ella está "cerca de la casta". "Es una teoría muy tirada de los pelos culpar por esto a Victoria (Villarruel), con quien no tenemos la mejor de la relaciones, pero es tan ridículo como hacerlo con Santiago (Caputo). Tenemos sólo seis senadores, ¿cómo pretenden que saquemos las reformas si no es negociando con aquellos senadores que eligieron las provincias? No hay otra forma, pero eso no quiere decir que el senador sea nuestro", comentó a Letra P una influyente voz libertaria.