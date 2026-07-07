Sergio Massa no acepta la suspensión de las PASO y la reforma política sigue en manos de la UCR

El futuro de la reforma política en el Congreso sigue atado a la decisión de la UCR. Luego de que los partidos provinciales aliados del Gobierno informaran que están dispuestos a volver a votar la suspensión de las PASO , el grupo de Diputados que representa a Sergio Massa reiteró que, esta vez, no avalarán esa decisión.

En febrero de 2025, Massa aportó su tropa para que Milei, que tenía una exigua presencia legislativa, pudiera suspender las PASO. El excandidato presidencial es histórico detractor de esta instancia electoral y quiso ser consecuente. La historia no se repetirá.

"Nosotros no avalamos la suspensión ni la eliminación. La Cámara Nacional Electoral dijo el año pasado que teníamos que encontrar un mecanismo para que los partidos políticos definan sus candidatos", recordó a Letra P el diputado Sebastián Galmarini , de Unión por la Patria y referente del Frente Renovador, que mantiene control sobre una decena de miembros de la bancada.

Para que no se vote dos veces el año pasado, La Libertad Avanza contó con el respaldo de sus aliados de la UCR y el PRO. En marzo, cuando Milei envió el proyecto de reforma política al Senado, estas fuerzas pidieron sostener las primarias, al menos de forma optativa.

Sin su aporte, Milei necesita de los partidos provinciales y de una porción del peronismo para llegar a la mayoría. Por ahora no está en condición de asegurar ese número.

El futuro de las PASO

El Gobierno intentó persuadir a sus referentes con un sistema de adhesiones, que en el Congreso se denominó colectoras, que también se bautizó ley de lemas legislativas, pero que por ahora no tiene respaldo de los aliados. Los partidos locales prefieren no jugar esa carta y volver a suspender las PASO. El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, confesó este martes que está dispuesto a apoyar esta medida.

“Hace mucho que vengo opinando que las PASO no le sirven a la sociedad. Es una encuesta muy cara. No fortalecen a los partidos políticos”, sostuvo en declaraciones radiales. Una posición similar tiene la mayoría de sus colegas que avalan al Gobierno y también los del bloque Provincias Unidas.

Para llegar a una mayoría, el Gobierno necesita al menos la definición de la UCR, donde conviven diferentes espacios con intereses disímiles. Los gobernadores evalúan distintos esquemas que les permitan sostener sus provincias, mientras que los senadores sin tierra no quieren quedarse sin primarias.

El debate se retomará en agosto, pero el jefe de Gabinete, Diego Santilli, confesó en sus últimas entrevistas que no hay una posición que prevalezca. En el oficialismo del Congreso se esperanza con reunir una mayoría para al menos suspender las PASO. "Nuestro único objetivo es que no se vote en agosto de 2027", repiten. Recuerdan que, en 2028, si Milei sigue en la Casa Rosada tendrá mayoría en el Senado sólo con los partidos provinciales.

Falsas colectoras

En el peronismo no creen que el sistema de colectoras pueda prosperar, porque no les sirve a los aliados. "Hay un error de concepto. Este esquema se usó en 2007, porque el Gobierno de ese entonces medía 60 puntos. Si Milei tiene 30 no puede multiplicar su oferta legislativa, no le sirve a nadie", advirtió Galmarini.

Tampoco están claros los efectos de la Boleta Única Papel, donde el concepto de colectar pierde sentido, porque la acción del voto requiere marcar una cruz en cada categoría. "Si hay voto a lista completa, va a favorecer a La Libertad Avanza", aclaró el diputado. Por esa razón, en el PRO piden sostener las primarias sin obligatoriedad.

Hay un proyecto presentado en el Senado, por la UCR, para que el Gobierno ordene las internas partidarias, con un sistema de inscripción. Milei no lo acepta y quiere repetir el calendario de 2025, cuando ganó las legislativas en octubre. Antes, sufrió una derrota en la provincia de Buenos Aires, que podría repetirse si hay elecciones desdobladas.

En cualquier caso, el Congreso debe definir el itinerario nacional para ir a las urnas y no puede demorarse demasiado. En marzo de 2027, la Cámara Nacional Electoral definirá las fechas de votación. Milei tratará de lograr consenso antes de esa fecha para que no haya PASO.