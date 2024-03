Gobernadores en la mira, rebelión anarcocapitalista

LIBERTARIOS VS. FEDERALES

Obviamente no estamos hablando del ni del Chacho Peñaloza ni de Facundo Quiroga o Juan Manuel de Rosas , sino de Ignacio Torres , gobernador de la provincia de Chubut quien fue el primer “apuntado” por el gobierno libertario, y no casualmente pertenece a Juntos por el Cambio.

Analicemos dos cuestiones del conflicto. La primera, el gobierno nacional no incluyó en sus cálculos el apoyo de los gobernadores peronistas y no peronistas a su par de cambiemos. La Argentina durante algunas horas pareció ingresar en una situación insólita, no solo por la proclama explosiva de la liga de los gobernadores patagónicos que amenazaban con dejar sin “nafta al país” escalando el conflicto por el descuento que realizó la administración nacional en la coparticipación de la provincia de Chubut por 13 millones de dólares aproximadamente, llevándolo a una disputa casi de unitarios versus federales. Sino porque los partidos políticos con mayor representatividad institucional y parlamentaria se unieron en defensa de una misma causa.