#Debate2023



Todo lo que no se vio del mano a mano que protagonizaron Massa y Milei a una semana de las urnas



“Uhhhh”. Aunque no estaba permitido, la platea no pudo contener la exclamación



https://t.co/CmIqMwsH9X

@gabyspepe pic.twitter.com/UbrVZ66Rfd