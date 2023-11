https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FLetra_P%2Fstatus%2F1724037689459290432&partner=&hide_thread=false #Debate2023



Todo lo que no se vio del mano a mano que protagonizaron Massa y Milei a una semana de las urnas



“Uhhhh”. Aunque no estaba permitido, la platea no pudo contener la exclamación



“Quiero ser presidente entendiendo que algunos no me votan convencidos, sino para elegir un camino que no es la violencia. Voy a trabajar para construir confianza", cerró en los dos minutos finales el candidato de Unión por la Patria, conciente de a quiénes y de qué manera hablarles, reforzando lo que hizo durante toda la transmisión: mirar a la cámara, interpelar a la audiencia. Milei, en cambio, lo buscó permanentemente con la mirada a Massa durante el encuentro y no lo encontraba, no se sabía a quién le hablaba.

“Por sí o por no” quedará en la historia de la política local como el recurso que mejor se usó en un debate presidencial para dejar en evidencia lo que se define en esta elección, en la que se juega mucho más que los próximos años. Una elección en la cual se juega la estabilidad e institucionalidad democrática, y en la que debería primar la política y el profesionalismo, por sobre el terraplanismo político y la apología de la dictadura. Una elección que define el país que queremos y merecemos seguir construyendo.

* El autor es analista político. Consultor asociado en EPyCA Consultores