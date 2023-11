En una campaña donde el eje que más unifica a los electores es el rechazo al candidato contrario y las conversaciones (tanto digitales como analógicas) se centran en los motivos por los que no deberías votar a uno o al otro, los recortes de video son fundamentales. Frente a usuarios que viven el proceso electoral a través de memes y virales, el mismo video puede ser útil para dejar en claro que Javier Milei no tiene problemas con la homosexualidad o para demostrar que la compara con tener sexo con elefantes. Con un fragmento de entrevista se puede tener un Sergio Massa que le hace frente a los periodistas opositores o un ministro que no puede responder sin ponerse nervioso.