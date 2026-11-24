Más agua, menos costos: el impacto positivo de El Niño en la energía. Captura de redes

El fenómeno de El Niño puede tener un impacto favorable en el sector de la energía, principalmente por el aumento de las precipitaciones y las variaciones de temperatura. Si bien puede generar algunas complicaciones en la infraestructura eléctrica, sus efectos sobre la generación y los costos del sistema podrían arrojar un saldo mayormente positivo.

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El incremento de los caudales de los ríos aumenta significativamente la disponibilidad de recursos hídricos para las grandes represas de la Argentina y permite aprovechar al máximo su capacidad de generación hidroeléctrica. Es el caso de las centrales de Yacyretá y Salto Grande, ubicadas sobre los ríos Paraná y Uruguay, respectivamente, cuya producción podría crecer más de un 30% en términos interanuales. Cabe recordar que la hidroelectricidad representa más del 20% de la matriz de generación eléctrica del país.

Una mayor disponibilidad de energía hidráulica, cuyo costo marginal de generación es más bajo, permite reducir la participación de las centrales térmicas en el sistema eléctrico. Esto se traduce en un menor consumo de gas natural, gasoil y otros combustibles líquidos, algunos de los cuales todavía deben importarse, y permite liberar excedentes para destinarlos a la exportación.

CON EL AGUA AL CUELLO El fenómeno del Niño agrava la emergencia del agro en el Litoral, donde la crecida de los ríos Paraná y Uruguay obliga a evacuar hacienda a contrarreloj



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@Colotorsiglieri pic.twitter.com/Q3Ur9rUuqZ — LETRA P (@Letra_P) October 23, 2026 Un balance favorable para el sector de la energía A su vez, la reducción de los costos de generación puede contribuir a disminuir los subsidios que el Gobierno todavía destina al consumo de energía eléctrica.

Por supuesto, también pueden presentarse algunas dificultades. Una mayor frecuencia de lluvias y tormentas intensas puede provocar inconvenientes en los sistemas de transporte de energía de alta tensión y en las redes de distribución. Entre ellos, se encuentran el anegamiento de cámaras transformadoras ubicadas en subsuelos y la caída de torres, entre otros daños sobre la infraestructura eléctrica.

En síntesis, considero que, si se cumplen los pronósticos de los meteorólogos sobre la intensidad del fenómeno, El Niño puede arrojar un balance económico favorable para el sector eléctrico argentino. A esto se suma otro factor: las bajas temperaturas registradas durante lo que va de la primavera contribuyeron a moderar la demanda y evitar los cortes de suministro que suelen producirse en distintos puntos del país durante períodos de calor intenso y sostenido.