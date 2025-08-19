El bitren, un incentivo para la renovación de la flota de transporte

Los bitrenes en Argentina circulan principalmente por las Rutas Nacionales como la la RN 12 y RN 14 desde Zárate hasta Virasoro, y la RN 9 entre Córdoba y Buenos Aires.

Pareciera que cuando nos referimos al bitren hacemos referencia a los ferrocarriles. Pero no ¿Qué son los bitrenes? Son camiones de avanzada que unen dos semirremolques mediante un sistema de platos que los hace más estables.

¿Qué ventaja nos ofrece el bitren? Son camiones categoría Euro IV, que cuentan con inhibidores de funcionamiento en caso de exceso de carga, abs, ebs y más importante aún, su capacidad de transportar dos contenedores de 40 pies.

La Argentina requiere un plan integral de políticas públicas en materia de transporte . Es decir, planificar estratégicamente empezando desde su navegación hasta la fábrica. El bitren es un eslabón de esta cadena logística .

En 2014 el Poder Ejecutivo modificó el Decreto Reglamentario a la Ley de Tránsito (Dec. 574/2014) asimilando a estos camiones extra large a los camiones mosquitos.

Luego, en 2018 fueron librados aún más al tránsito mediante el Decreto 884/2018. La circulación del bitren de un largo de 22,40 metros fue liberada completamente; mientras que para los de 25.50 metros la circulación fue circunscripta a la red de corredores aptos bitren sin necesidad de autorización. En una tercera categoría se encuentran los que excedan los 25,5 metros y no superen los 30,25 metros que requieren un certificado de autorización de circulación (como el hoy vigente entre la planta de Toyota y el puerto de Zárate).

Pero ¿la infraestructura vial de nuestro país estaba preparada para recibirlo? Ciertamente, no. Una vez más se puso el carruaje antes que los caballos. Y fue por esto que, en el Decreto 574/14, se recurrió a la figura de los corredores viales seguros de circulación, ante el elevado índice de siniestros viales de la República.

Es decir, no librarlos al tránsito con total libertad, sino restringir su circulación a la creación de corredores viales seguros donde los vehículos puedan sobrepasar a estos camiones que tienen un largo máximo de 30,25m y con capacidad de transportar 75 toneladas. Esto implica que pueden transportar entre un 76% y 90 % de carga que las formaciones tradicionales, y reduciendo al mismo tiempo el uso de combustible por tonelada transportada (entre un 40% y 70%).

bitren 2

Es decir que, por un lado la ventaja radica en que por cada bitren en ruta, se elimina la presencia de un camión simple. Por otro lado, no sólo es una ventaja a la hora de renovar la flota vehicular de los transportistas sino además reduce las emisiones de gases a la atmósfera.

Las dos ventajas de este tipo de transporte

Pero tal vez las dos ventajas más importantes de estos vehículos sean por un lado su capacidad de autorregularse. El bitren cuenta con sensores en cada uno de sus ejes que no permite trasladar al pavimento más de diez toneladas, favoreciendo así la preservación de la calzada. Es decir, si el vehículo detecta un exceso de peso inhibe automáticamente su funcionamiento sin necesidad de que sea pesado por autoridad alguna.

La segunda, la utilización del GPS como tecnología de medición. Si bien esta tecnología no está homologada para funcionar como sistema de medición en nuestro territorio, lo cierto es que podrá no servir para infraccionar a estos vehículos, pero si para revocar los permisos otorgados en caso de ser detectados por fuera de los corredores viales seguros preestablecidos.

bitren-1-buenos-aires

A más de diez años de ser librados al tránsito estos vehículos, el desafío se nos presenta en cómo incentivar aún más su uso. Las ventajas comparativas son claras respecto a un camión común. No obstante, su liberación total al tránsito es el gran desafío. La zanahoria que impulsa al transportista a modernizar su flota de vehículos.

Pero lo cierto es que su liberación total requiere de una mejora en la infraestructura vial para que estos vehículos de 30,25 metros de largo no constituyan un riesgo a la seguridad vial.