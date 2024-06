El avance de la educación no formal en Argentina

La reciente encuesta de educación permanente (no formal) realizada por el Observatorio de la Cámara Argentina para la Formación Profesional y la Capacitación Laboral revela un panorama dinámico y en constante evolución. A medida que el mundo avanza hacia una mayor adopción de tecnologías, la educación no formal en Argentina no se queda atrás. Un notable 60% de las capacitaciones ya no requieren presencialidad exclusiva, permitiendo a los estudiantes acceder a formaciones desde cualquier lugar, siempre que cuenten con una conexión a internet.