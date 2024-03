Educación: "Es con todos"

Hace unos días vi la película Una Flor en el Barro, un film de 2023 dirigido por Nicolas Tuozzo y protagonizada por Nicolás Francella . La obra abarca temas como la relación entre docentes y alumnos, el sistema educativo y el contexto socio económico. Sin embargo, lo que más me llamó la atención es una escena que posee un profundo valor en el contexto actual.

Embed - Una Flor en el Barro | Tráiler Oficial | Star+

Lo interesante de la película es que el docente de la historia modifica la dinámica y la consigna del juego. En lugar de competir, al sonar la orden todos deben estar sobre las sillas, ayudándose, compartiendo, sosteniéndose y acompañándose mutuamente. Aunque en cada ronda haya una silla menos, solo se gana si están todos juntos y no queda nadie excluido. Si alguien no está arriba de las sillas, se pierde el juego y, si todos lo están, quien gana no es el individuo sino el grupo.