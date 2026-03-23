Especial 24M | 50 años

Córdoba elige el futuro en la memoria que florece

El intendente de la capital provincial propone transformar la conmemoración en acción pública. Sembrar árboles como compromiso con la democracia.

Letra P | Daniel Passerini
Por Daniel Passerini - Intendente de Córdoba.
La Justicia de Córdoba reveló la identidad de 11 personas encontradas en La Perla, en Córdoba

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Este 24 de marzo se cumplen 50 años del inicio del capítulo más oscuro de nuestra historia: el golpe cívico-militar que instauró el miedo y el silencio con el terrorismo de Estado. Para quienes gobernamos hoy la ciudad de Córdoba, esta fecha nos convoca no solo al respeto de la democracia, sino a una acción política y social contundente.

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Memoria, verdad y justicia, un camino que no admite retrocesos

Por 
Letra P | Sergio Ziliotto
Sergio Ziliotto

La verdad emerge de la tierra. La memoria no es una foto estática del pasado; es una verdad que sigue saliendo a la luz para sanar las heridas del presente.

Córdoba, testigo

Hace apenas unos días, nuestra provincia fue testigo de un hecho que nos conmueve y nos reafirma en el camino elegido: la identificación de restos de personas desaparecidas. Este logro es fruto del trabajo incansable, ético y profesional del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), una institución que es orgullo mundial y que, con cada identificación, le devuelve la identidad a quienes intentaron borrar de la historia.

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Gracias a la labor del EAAF, la ciencia se pone al servicio de la justicia para que hoy 12 familias puedan finalmente realizar su duelo. En Córdoba, la tierra sigue hablando y nos demuestra que no hay fosa común ni olvido que pueda sepultar la verdad para siempre.

Memoria como escudo ante los retrocesos de la democracia

En el contexto actual, tanto en Argentina como en la región, observamos con preocupación el resurgimiento de discursos que intentan relativizar lo sucedido.

Los gobiernos de derecha, envueltos en retóricas de odio y negacionismo, parecen olvidar que la democracia que hoy habitamos costó la vida de miles de compatriotas.

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Frente a la intención de desandar lo avanzado, Córdoba se planta. Aquí entendemos que no hay libertad posible sin la justicia de saber qué pasó, y hallazgos como los de estos días nos demuestran que la búsqueda de la verdad debe ser una política de Estado innegociable.

Sembrando vida donde hubo ausencia

En nuestra gestión, la memoria no es un concepto abstracto; se palpa en nuestros barrios. Por eso, conmemoramos este aniversario con una acción que une el respeto por la historia y el compromiso con el futuro: estamos plantando más de 30.000 árboles y flores en toda la ciudad.

"Sembrar Memoria" es el nombre de esta iniciativa. Cada ejemplar que hoy dejamos en la tierra representa a un compañero o compañera que ya no está, pero cuyo ideal de una sociedad más justa sigue vivo en nuestra labor diaria.

Donde antes hubo intentos de ocultamiento, hoy elegimos que haya vida, oxígeno y verde. Es nuestra forma de decir que, aunque intentaron enterrar una generación, lo que hicieron fue sembrar semillas de conciencia que hoy florecen en cada espacio público recuperado para los cordobeses.

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Daniel Passerini, intendente de la ciudad de Córdoba

Daniel Passerini, intendente de la ciudad de Córdoba

Mantener activa la memoria es una responsabilidad colectiva. Es el legado que le dejamos a las nuevas generaciones para que el "Nunca Más" sea una realidad efectiva y no solo una consigna. Córdoba fue cuna de luchas obreras y estudiantiles, y hoy sigue siendo vanguardia en la defensa de lo público y de la dignidad humana.

A 50 años del golpe, reafirmamos nuestro compromiso: seguiremos trabajando por una ciudad donde el diálogo venza al autoritarismo y donde la justicia social sea el motor de cada decisión. Porque un pueblo que recuerda es un pueblo que sabe hacia dónde camina.

Memoria, Verdad y Justicia. Hoy y siempre.

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