Libertarios vs. Federales

Córdoba: Passerini cuestionó la lógica financiera de Milei y pidió que la economía "mejore la vida a la gente"

El intendente de la capital advirtió que el Gobierno no tiene voluntad de atender la crisis social. “El experimento está saliendo mal”, dijo. Los anuncios.

Por Letra P | Periodismo Político
Daniel Passerini, intendente de Córdoba

Con críticas a Javier Milei, el intendente de Córdoba, Daniel Passerini, advirtió este martes que “la tasa de interés o el precio del dólar deben tener un correlato para mejorarle la vida a la gente”, al participar del acto por los cuatro años de Tarjeta Activa, programa municipal de economía comunitaria que ya se replica en localidades del área metropolitana.

“Si la tasa de interés o el dólar no se traducen en bienestar, seguirán siendo un problema de los financistas”, afirmó. La autoridad municipal consideró que “el experimento está saliendo mal” y que “la política debe decidir por la gente”. En ese sentido, destacó: “En Córdoba hacemos eso y queremos que eso pase en la Argentina”.

Los anuncios de Daniel Passerini

El mandatario local recordó que Tarjeta Activa nació durante la pandemia, cuando ejercía la viceintendencia y Martín Llaryora era intendente.

“Después del COVID atravesamos una pandemia social, con un incremento de los problemas de salud mental y consumo. No todos tienen la voluntad política de reconocerlo, sobre todo el Gobierno nacional”, expresó.

El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, amplió los beneficios de la Tarjeta Activa

Passerini destacó el rol del municipio frente al ajuste nacional en materia educativa. “En un año en que han querido suprimir la universidad pública, desde Córdoba nos resistimos con decisión política y recursos”, afirmó.

El intendente anunció que se duplicará la cantidad de proyectos del programa y se incrementarán las inversiones. “Córdoba se pone al lado de la gente, fortaleciendo el tejido social de las organizaciones”, dijo.

Actualmente, Tarjeta Activa impulsa la iniciativa “Ciudad Activa”, que financia proyectos con impacto positivo en la comunidad. Desde su lanzamiento, los emprendimientos acompañados pasaron de 22 a 51, consolidando una red de economía solidaria en expansión.

