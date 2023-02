La interna grande de JxC: en la largada, Larreta tropieza y la UCR saca pecho

La Pampa le asestó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la primera derrota en el año por la caída del diputado PRO Martín Maquieyra frente a su par radical de la Cámara baja Martín Berhongaray, que será el candidato a gobernador de La Pampa por Juntos por el Cambio (JxC) en los comicios del 14 de mayo. Es, además, la primera victoria de la UCR en el mano a mano que disputará con el partido amarillo, en otras paradas del calendario electoral, por el liderazgo de la alianza y, en definitiva, por la candidatura presidencial del espacio opositor.

En unas elecciones que registraron una bajísima participación ciudadana (concurrió a votar el 12% del padrón, poco más de 28.000 personas, cifra similar a la de 2019), Larreta apostó fuerte por Maquieyra: el jefe de Gobierno puso a disposición recursos y estructura para que el diputado pudiera competir contra el aparato del radicalismo en la provincia. No alcanzó.

En la previa de las elecciones, cerca de Larreta sostenían que una derrota de Maquieyra se leería como una derrota del jefe de Gobierno, mientras que una victoria del diputado iba a ser de todo el PRO. De hecho, viajaron a La Pampa el expresidente Mauricio Macri, la presidenta del partido, Patricia Bullrich, y la diputada María Eugenia Vidal.

Para tratar de amortiguar el impacto de la derrota, el jefe de Gobierno intentará socializarla: dirá que fue el candidato del PRO el que perdió y no solamente su delfín en La Pampa. No por nada fue de los primeros en salir a felicitar a Berhongaray y evitó cualquier tipo de crítica por las sospechas de que la postulación del radical fue fogoneada por el peronismo provincial. No obstante ello, hay un dato que no pasó inadvertido en los armadores pampeanos del partido amarillo: Larreta no acompañó a Maquieyra durante la última semana de campaña.

“La clave es que pudimos empujar una competencia dentro de la coalición que antes no estaba. Hay que acostumbrarnos a que podemos ganar ciertas provincias donde históricamente nos conformábamos con un segundo puesto”, remarcó una de las figuras encargadas de la campaña de Maquieyra.

En la UCR, la victoria de Berhongaray significó un respaldo al bloque de Evolución radical, que tiene com estandartes al senador Martín Lousteau y al diputado Emiliano Yacobitti. Ambos estuvieron presentes para festejar la victoria del legislador. Lo mismo iba a hacer el también miembro de la Cámara baja y titular de ese bloque, Rodrigo De Loredo, pero su agenda le impidió viajar.

“Es un triunfazo para el radicalismo, que además nos deja bien parados para el objetivo de conseguir la mayor cantidad de gobernaciones posible”, remarcó a Letra P un dirigente de la UCR. Al cierre de esta nota, también partió hacia La Pampa el diputado y precandidato presidencial del radicalismo, Facundo Manes. Su arribo se vio demorado por la tormenta que se desató en el sur de la provincia de Buenos Aires.

Como contó este portal, la UCR tiene como objetivo conseguir la mayor cantidad de gobernaciones e intendencias para afianzar el proceso de reconstrucción del partido, devastado por la crisis de 2001. Berhongaray tendrá que jugar a fondo en los comicios a gobernador luego de la victoria que tuvo la coalición el año pasado en las elecciones de medio término.

Conscientes del equilibro que tienen que hacer dentro de la coalición, las figuras de la UCR hicieron foco en la victoria del candidato de su espacio, pero procuraron mostrar una actitud dialoguista con el PRO. Uno de ellos fue el propio Lousteau, que ante la prensa, en el comité de Santa Rosa, reivindicó las internas como forma de dirimir las candidaturas .”Si uno cree en un proyecto colectivo, se somete al juicio de la ciudadanía en las PASO o en las internas y después acompaña desde el rol que le asignó la ciudadanía”, manifestó.

El resultado de este domingo le permite a la UCR dejar en claro que mantiene un poder de aparato en las provincias y recordarle al PRO que se trata de un capital insoslayable en la discusión por la candidatura presidencial.