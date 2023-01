El fiscal Rívolo se excusó de intervenir en la denuncia de D’Alessandro

El fiscal federal Carlos Rívolo se excusó de intervenir en el expediente iniciado por la denuncia que presentó el ministro de Justicia y Seguridad porteño en uso de licencia, Marcelo D’Alessandro, a partir de la difusión de supuestas conversaciones suyas a través de Telegram y Whatsapp.

El funcionario judicial se excusó porque en la última filtración de chats atribuidos al ministro de Horacio Rodríguez Larreta su nombre aparece en una lista de supuestos contactos “frecuentes”, con lo cual entendió que no correspondía su intervención, más allá de que enumeró las veces que tomó contacto con el exdiputado.

La denuncia de D’Alessandro fue apuntada contra el diputado Rodolfo Tailhade, a quien le achacó que hubiera adelantado en una columna radial que se iban a conocer nuevos chats del ministro porteño, de quien ya habían trascendido las charlas referidas al viaje a Lago Escondido que protagonizó junto a jueces, exespías y directivos del Grupo Clarín.

La denuncia recayó en el juez federal Daniel Rafecas y le corresponde intervenir al fiscal Eduardo Taiano, pero durante la feria judicial ese juzgado es subrogado por la jueza María Eugenia Capuchetti -que habilitó la feria para dar tratamiento a esta denuncia-, mientras que la fiscalía la subroga Rívolo.

“Solicito que en orden a las razones que habré de exponer y bajo la concepción de la causal jurisprudencial de violencia moral me tenga por excusado de intervenir en el presente proceso”, sostuvo Rívolo en la excusación temporal (hasta que retorne Taiano) que ya fue aceptada por la jueza Capuchetti.

El fiscal reseñó en su escrito que D’Alessandro refirió en su denuncia a maniobras que habrían implicado una intromisión ilegal en sus comunicaciones y que hizo “mención a una página web en la cual están ventilados los chats y ciertos contactos que se los cataloga de frecuentes; entre esos Contactos aparece uno al cual se refiere como ‘Carlos Rivolo Fiscal’”, según consigna la agencia Télam.

“Desconozco cómo las plataformas adjudican la ‘frecuencia’ de los contactos, amén que el sentido común lleva a pensar que obviamente la continuidad en la comunicación es lo que determina tal categoría; pero no es lo que sucede en mi caso”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo: “Sirva lo explicitado para sostener que, salvo lo explicitado, no he mantenido con el denunciante otras conversaciones telefónicas e incluso no he mantenido chats –bajo ningún formato de plataforma– que me haga sostener, aún por simple deducción que puedo ser catalogado de ‘contacto frecuente’ como se presenta en las páginas web que publicitan sus supuestos diálogos con otros interlocutores”.