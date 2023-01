Todos menos tú: cumbre peronista sin el Presidente para ponerle norte a la campaña

LA PLATA (Corresponsalía Buenos Aires) Los principales dirigentes del Frente de Todos (FdT) de Buenos Aires se reunirán este martes en la Quinta Municipal La Colonial de Merlo para comenzar a ordenar la estrategia política y electoral en el principal distrito del país y en medio de la interna feroz que escaló en los últimos días. Hasta allí llegarán el gobernador Axel Kicillof, el diputado y presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, el ministro Eduardo de Pedro e intendentes de la Primera y Tercera secciones electorales. También está convocado el ministro de Economía, Sergio Massa. El presidente Alberto Fernández no está en la lista de invitados.

De la reunión, pautada para las 19, también participarán el presidente del Bapro y jefe comunal en uso de licencia Gustavo Menéndez, quien oficiará de anfitrión, y el jefe de gabinete bonaerense, Martín Insaurralde.

Será el primer encuentro de cúpula luego de que se suspendieran en el mes de noviembre los almuerzos de los lunes que congregaban a muchos de estos actores en la residencia oficial de la gobernación, en La Plata. No obstante, esta vez la convocatoria será más amplia, ya que contaría con representantes de la gran mayoría de las tribus bonaerenses, como dirigentes de Nuevo Encuentro, la agrupación que conduce Martín Sabbatella, y el Frente Grande, de Mario Secco.

Se espera la presencia del ministro de Economía, aunque posiblemente su llegada se retrase debido a que tiene prevista para el mismo horario una reunión con la Mesa de Enlace. La cumbre se decidió sobre la marcha, en la tarde del lunes. También habrá dirigentes del Frente Renovador.

La reunión llega en momentos de máxima tensión, con la interna al rojo vivo tras el cruce De Pedro vs. Casa Rosada, luego de que se difundiera off the record su molestia por no haber sido invitado a un encuentro con referentes de derechos humanos y el presidente de Brasil, Lula Da Silva. La respuesta del albertismo llegó a través de la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, quien pidió que defina si está “adentro o afuera”. Finalmente, el ministro camporista bajó la espuma a través de sus redes sociales, marcando que no es su intención “seguir abonando a esa polémica”, aunque no desmintió la versión del off.

La ausencia del Presidente habla a gritos. Con agenda recargada en la provincia de Buenos Aires, transita el arranque del año electoral acompañado de muy pocos dirigentes. Al diálogo cortado con la vicepresidenta, Cristina Fernández, se suma el distanciamiento con el gobernador. Como contó Letra P, el mandatario no participó de ninguno de los ocho desembarcos que Fernández hizo en Buenos Aires durante enero. “Solo contacto institucional o circunstancial” entre ambos, indicaron fuentes de La Plata a este medio.

Los sectores que se reunirán este martes reclaman de manera insistente que el Presidente convoque a una mesa política con los principales referentes del FdT para ordenar el espacio y trazar una estrategia electoral conjunta. Fernández sigue evitando hacer esa convocatoria. Mientras, prepara un acto del PJ nacional que preside para el próximo 24 de febrero, para celebrar el primer triunfo de Perón, reabrir la refaccionada sede nacional y convocar a partir de allí al Congreso partidario.