De Pedro no aclaró, pero tampoco oscureció: "Debemos aportar sensatez"

"Desde hace días se inició un revuelo mediático sobre una situación interna del gobierno. No es mi intención seguir abonando a esa polémica", comenzó un hilo de Twitter Eduardo Wado de Pedro, a modo de no aclarar, pero tampoco oscurecer el nuevo capítulo de la interna del Frente de Todos. El ministro del Interior, un día antes de reaparecer en público en un acto en Luján, este lunes por la noche finalmente se refirió al affaire que lo involucró por un off the record, al punto que dos integrantes del gabinete, Victoria Tolosa Paz y Aníbal Fernández, le pidieron explicaciones. Hasta ahora no las había dado.

Siguió el funcionario camporista, acusado en la Casa Rosada de haber acusado a Alberto Fernández de "no tener códigos", luego de dejarlo fuera de una reunión de Luiz Inácio Lula da SIlva con organismos de Derechos Humanos: "Los que tenemos responsabilidades políticas debemos aportar sensatez, porque hay cosas más importantes en juego: seguir recuperando la economía, mejorar el poder adquisitivo de las y los argentinos y resolver los problemas de la gente". "Solo así lograremos ofrecer soluciones para que los que hicieron tanto daño, los que endeudaron el país y multiplicaron la pobreza, no vuelvan a gobernar", agregó De Pedro.

"Mi responsabilidad es seguir trabajando y aportando a la estrategia que comenzó en 2017 y a fortalecer el frente que construimos en 2019. Y mi compromiso es cuidarlo y ampliarlo todos los días", cerró el breve comunicado el ministro, sin confirmar ni desmentir los trascendidos que generaron la última crisis del gobierno frentetodista. Después de Tolosa Paz le pidiera que ratificara los dichos que se le atribuían y el titular de Seguridad hasta le sugiriera la renuncia, Máximo Kirchner lo defendió este domingo en una entrevista en El Cohete a la Luna. "Me extraña mucho del compañero Presidente, que fue tan crítico del gobierno entre 2010 y 2015, cuando nos iba mucho mejor en términos económicos, que ahora esté tan cerrado a la voz de otro compañero que aparte se rompió el lomo para que sea Presidente, en representación de millones de otros compañeros y compañeras”, afirmó el diputado.

Poco antes de publicar el comunicado en sus redes sociales, el equipo de De Pedro había adelantado que el martes el ministro participaría de su primera actividad pública desde que se destapó el escándalo: a las 11 encabezará en Luján un acto de entrega de equipamientos al municipio junto al intendente Leonardo Boto. A la misma hora, el presidente Fernández compartirá una recorrida con el titular de Educación, Jaime Perczyk. En la agenda que distribuye Presidencia con las actividades del gabinete, no figura la cita del ministro del Interior, quien por la tarde recibirá en la Casa Rosada al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela y al intendente de Villa María, Martín Gill.