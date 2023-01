Vidal critica la interna PRO para no quedar afuera de la carrera a la Casa Rosada

Ante a la centralidad que adoptaron en el último tiempo el expresidente Mauricio Macri; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; y la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, la diputada María Eugenia Vidal publicó una carta con una fuerte autocrítica a la interna del PRO con el objetivo de no perder terreno en la carrera hacia la Casa Rosada. En la misiva, la exgobernadora reclamó que Juntos por el Cambio (JxC) esté "a la altura de las circunstancias" y, de paso, dejó en claro que ella también es participante de esa pelea electoral.

En un extenso texto que compartió a través de su cuenta de Facebook, la mandataria bonaerense evaluó que la coalición opositora podría "estar cometiendo un error" porque está "debatiendo demasiado pronto debatiendo quiénes serán los candidatos".

"Muchas veces los políticos no estamos a la altura de las circunstancias. Y acá no estoy hablando del kirchnerismo, que ha demostrado que quiere jugar afuera del sistema. Hablo de nosotros. Supe ser parte de un equipo al que todos menospreciaban ("no saben nada de política", "son todos chetos", "creen que van a ganar con globos") y que desde el 2007 demostró que se podían hacer las cosas distintas en Argentina", escribió y aclaró que llegó a esa conclusión a partir de lo sucedido a partir del triunfo de la Selección en Qatar, la cual "despertó la idea de que con los valores correctos, con esfuerzo, talento y compañerismo, se puede superar cualquier obstáculo y lograr un objetivo que parece inalcanzable".

Luego de hacer una reseña de su experiencia por la administración provincial entre 2015 y 2019, Vidal hizo una autocrítica. "En JxC y en el PRO podemos estar cometiendo un error”, agregó.

En esa línea, recordó que haber perdido la elección de 2019 le generó "una profunda herida". "No por la pérdida del poder. Sino porque realmente sentí que dejé todo lo que tenía en la cancha y no alcanzó. Que no había una mejor versión de mí que la que intenté dar en esos cuatro años de gestión", analizó

Vidal manifestó que "con enfrentamientos en público, definiendo al otro por su peor atributo por una cuestión táctica, lo único que se logra es alejarnos de la gente, alejándonos de esa energía que realmente va a permitir transformar la realidad".

“Estamos demasiado pronto debatiendo quiénes serán los candidatos”, analizó y estimó que la alianza opositora opositora debería preguntarse: “¿Qué esperan los argentinos?" "¿Cómo podemos ayudarlos a conseguir su máximo potencial? Porque esa es la energía que cualquiera que gane va a tener a su favor para gobernar un país con demasiados problemas y necesidades de transformación difíciles”, se interrogó.

En el escrito, la legisladora aportó ideas para el país que viene, y en este sentido apuntó a "desbloquear la fuerza del trabajo, combatir el narcotráfico, lograr consensos macroeconómicos, y apuntalar a los sectores productivos", entre otras iniciativas.

"Estoy más convencida que nunca de que los argentinos merecemos una vida mejor. Y quiero ser protagonista de ese cambio. Hoy elijo más que nunca estar acá. Voy a estar hoy, en 2023, en 2024, en 2027 y hasta que los argentinos sigan sintiendo que tengo algo que aportar", concluyó.