CELAC: democracia, derechos humanos y Cuba, entre los puntos acordados

Con más de cien puntos de consenso, la Declaración de Buenos Aires fue el broche de oro de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que se celebrará este martes en un hotel porteño. El texto, adelantado por LetraP, fue firmado por jefes de Estado, cancilleres y representantes de los 33 países miembros del bloque regional.

El primer punto, el grupo de mandatarios se compromete a "avanzar con determinación en el proceso de integración", antes de reconocer a la regipón "como una zona de paz y libre de armas nucleares".

"Remarcamos nuestro compromiso con la democracia, la promoción, protección y respeto de los Derechos Humanos, la cooperación internacional, el Estado de Derecho, el multilateralismo, el respeto a la integridad territorial, la no intervención en los asuntos internos de los Estados, y la defensa de la soberanía, así como la promoción de la justicia y el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales", reza el tercer punto, que cayó en medio de la polémica por la polvareda opositora que levantó Juntos por el Cambio (JxC) al apuntar contra el Eje del Mal Latino, al denunciar la visita que no al final no fue del venezolano Nicolás Maduro. Se excusó argumentando que había un "plan" de la derecha para "emboscarlo".

"Reiteramos en ese sentido nuestro más firme compromiso con la preservación de los valores democráticos y con la vigencia plena e irrestricta de las instituciones y del Estado de Derecho en la región; el acceso a las funciones públicas y su ejercicio", insiste el documento. En el séptimo punto se habla de las deudas externas, amplificadas en la post-Covid19: "Manifestamos nuestra preocupación porque varios países de América Latina y el Caribe emergieron de la pandemia con mayores niveles de deuda pública y subrayamos la necesidad de que las instituciones financieras regionales e internacionales, como los Bancos Multilaterales de Desarrollo, mejoren las facilidades crediticias a través de mecanismos justos, transparentes, accesibles".

Hacia el final del documento, la CELAC reitera el mensaje al ONU para "poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba" y celebra el "proceso de diálogo y negociación entre el Gobierno de Venezuela y la Plataforma Unitaria de Venezuela, fomentado por los gobiernos de México y Noruega". Se trata de la instancia de contacto abierta entre el chavismo y la oposición.

El resto de los ítems consensuados están relacionados con el cambio climático, cuestiones de género, seguridad alimentaria y energética, integración cultural, infraestructura y migraciones, entre otros.

