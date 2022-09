Cuervo de la paz: Larroque pidió "generar canales de entendimiento"

El ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, convocó a la clase política a “parar y reflexionar” y a “generar canales de entendimiento” porque el país está “en un momento muy delicado”, a raíz de las tensiones generadas luego del intento de magnicidio en contra de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

desPertar Un análisis útil para enfrentar

una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

desPertar Un análisis útil para enfrentar una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

"Estamos en un momento muy delicado, es para parar y reflexionar. Entiendo que en los momentos normales se haga política con la calculadora en la mano, pero este es un tiempo para tener prudencia”, aseguró en declaraciones a la radio AM530, donde denunció que desde el momento en que el presidente Alberto Fernández “planteó el feriado empezaron las especulaciones".

Lejos de su habitual verborragia discursiva y en línea con el espíritu de concordia que reinó en la Legislatura bonaerense en la sesión de este lunes, el dirigente de La Cámpora y uno de los hombres más cercanos a la expresidenta destacó que “algunos pueden simpatizar más o menos por Cristina", pero remarcó la preocupación generalizada "en términos institucionales”, por lo que llamó a “refundar la democracia”. En ese sentido, calificó a la movilización del viernes último a la Plaza de Mayo como "una demostración contundente de nuestro pueblo en absoluta paz", fruto de "la conmoción de un pueblo" y no de "un aprovechamiento político, por lo que pidió alcanzar acuerdos por “toda esa gente que se manifestó”.

También podés leer Un lobo no tan solitario

"Tampoco es una situación fuera de contexto, recordemos que en marzo apedrearon el despacho de la vicepresidenta, además de lo que viene ocurriendo desde hace años con expresiones violentas en movilizaciones", ahondó y denunció que en aquel momento las figuras del oficialismo fueron calificadas como “exageradas” luego de denunciar las expresiones violentas que se sucedían a diario.

"En la Argentina hay una tensión en función de los modelos de país, pero no hay ningún interés que pueda propiciar lo que ocurrió el pasado jueves. Es el momento de frenar y generar esos canales de entendimiento", profundizó.

También podés leer La campaña debe continuar: Kicillof suma kilómetros, anuncios y algo de rosca

Para reducir la polarización y sin apelar ni cuestionar lo que el oficialismo califica como “discursos de odio”, Larroque le demandó a la oposición que adopte “una posición responsable” para desarrollar una “unidad nacional con criterios” que sea capaz de debatir los pasos futuros del país. “Hace falta discutir cómo hacemos para que el país funcione, y cómo hacemos para resolver el problema del peronismo, porque no se acepta un peronismo no domesticado. Si hay un problema con el peronismo y las grandes mayorías, y no encontramos una resolución consensuada, evidentemente el futuro va a ser sombrío", ahondó.

Por último, Larroque consideró que el atentado a Cristina Kirchner “debe ponerse en el marco de la situación internacional” ya que, manifestó, “hay intereses ajenos” a los cuales “el caos les viene bien”. “No es casualidad que se motorice el odio de la manera en la que se está haciendo", completó.