Chile rechazó la Constitución y Boric se prepara para generar nuevos acuerdos

Con números aún más contundentes de los que anticipaban las encuestas en la previa, el rechazo a la nueva Constitución chilena, redactada a las brasas del estallido social de 2019, se imponía con el 62,20% de los votos contra el 37,80% que recibió el apruebo. Con el 72% de las mesas escrutadas, la diferencia alcanzaba al millón y medio de sufragios. De esta manera, el gobierno progresista de Gabriel Boric recibía un duro golpe a sus anhelos y promesas de cambio, y ya se prepara para activar los nuevos caminos para no desperdiciar una oportunidad histórica para eliminar la herencia de la dictadura de Augusto Pinochet.

desPertar Un análisis útil para enfrentar

una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

desPertar Un análisis útil para enfrentar una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

Las masivas protestas de 2019, la aplastante victoria electoral del sí a la reforma constitucional en el plebiscito de entrada en octubre de 2020 y el multitudinario acto de cierre de la opción del apruebo no fueron suficientes para acabar con la herencia constitucional de la dictadura que, en 1980 antes de abandonar el poder, cimentó su modelo neoliberal en la carta magna del país que hasta el día de hoy perdura en Chile. Hasta el cierre de esta nota, el rechazo triunfaba en la Región Metropolitana -la más importante- con el 55,97% y en Valparaíso hacía lo propio con el 57,99%.

Con este escenario, el presidente Boric suma un nuevo problema a su gobierno. A pesar de que el proceso constituyente y la labor ejecutiva transcurrieron por caminos separados, la victoria del rechazo impactará de lleno sobre su programa de cambio, que sí estaba vinculado a la victoria del sí para acabar con las trabas legales que existen a la hora de modificar el modelo neoliberal que aún perdura en el país.

También podés leer Un mes de Boric: gobierno de dos almas en pugna y desafío constitucional

Con este resultado el futuro para el país es desconocido. Lo único que está confirmado es que, por ahora, la Constitución que redactó la dictadura seguirá vigente, pero se desconoce por cuánto tiempo: si será por unos meses o por otros 40 años. En la previa de la jornada y ante los sondeos de opinión que anticipaban este revés para el progresismo, el gobierno anunció que impulsaría la conformación de una nueva Convención Constituyente -el órgano encargado de redactar el proyecto- sin la necesidad de realizar un plebiscito de entrada. Además, otros sectores políticos promueven reformas a la actual Constitución desde el Congreso, donde los posibles cambios serían menos ambiciosos que el que se rechazó este domingo por dos motivos. Primero, no sería una nueva Constitución, sino la actual con algunas modificaciones. Segundo, necesitaría del consenso y del visto bueno de la derecha, que en este proceso quedó relegada ante las victorias de candidaturas de izquierda e independientes.

Lo que es cierto es que los próximos meses de Chile estarán marcados por la incertidumbre porque el proyecto del apruebo -con sus errores, limitaciones y críticas- proponía un camino definido: un Estado social con mayor presencia en la sociedad con un fuerte componente ecológico y de plurinacionalidad a partir del reconocimiento de los pueblos originarios. Por su parte, el rechazo únicamente levantó las banderas del no, pero sin mayores alternativas ni propuestas ante una demanda contundente de la sociedad: la necesidad de abandonar el modelo constitucional de la dictadura. Su campaña, marcada por la explotación de los errores no forzados de los sectores favorables, la difusión de fake news o la defensa de la tradición y la “estabilidad” chilena se quedó en las puertas del no sin abrir las hendijas de lo que vendrá.

También podés leer “Chile está despierto y preocupado por las razones de lo que le pasa"

A pesar del revés para el oficialismo, el gobierno anunció en la previa de la jornada que desde esta noche convocaría a la unidad nacional para lograr acuerdos transversales a la política que logren satisfacer las demandas sociales y, además, reducir los niveles de tensión y de polarización que existen. Durante esta última semana, en la Cámara de Diputados, el legislador de ultraderecha Gonzalo de la Carrera golpeó al vicepresidenta del cuerpo, Alexis Sepúlveda, y un grupo de personas atacó al hermano del presidente, Simón Boric. A medida que la jornada electoral comenzó a acercarse, la polarización creció y ya con los resultados conocidos, el oficialismo apuesta a reducir las diferencias porque las aspiraciones sociales de cambios no se reducirán únicamente desde la centroizquierda, sino a partir de un acuerdo político de todo el sistema. “Boric, hoy día debe ser presidente de todos los chilenos y todos juntos debemos avanzar. Chile no requiere más división”, aseguró Claudio Salinas, uno de los voceros del rechazo una vez que se conocieron las primeras tendencias.

NOTA EN DESARROLLO