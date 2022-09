La grieta manda en la discusión por el aumento de tasas municipales

LA PLATA (Corresponsalía Buenos Aires) Desde el segundo semestre del año, la escalada inflacionaria prendió luces de alerta en los distritos de Buenos Aires que, para capear el reclamo de empleados municipales por actualización salarial y para afrontar los pagos para el funcionamiento cotidiano del sistema, comenzaron a jugar la carta de actualización de tasas. Este recurso, desabrido para los oficialismos en los umbrales de un año electoral en el que se pone en juego la jefatura comunal, dispara reacciones disímiles en el Frente de Todos (FdT) y en Juntos, según el rol que tengan en la intendencia en cuestión. La grieta es transversal en los recintos deliberativos cuando se debate el incremento.

En comunas del interior conducidas por el FdT se pusieron en consideración del Concejo y de la Asamblea de Mayores Contribuyentes actualizaciones del 20% a los montos de tributos locales aprobados a inicios de año. El avance de esos intentos estuvo atado a la robustez de los bloques oficialistas ya que Juntos se opuso.

En Las Flores, el intendente Alberto Gelené había anticipado a Letra P que, frente a los desbarajustes inflacionarios, su gestión buscaría “un equilibrio” entre ingreso y egreso, “sobre todo en lo salarial”. Semanas atrás, este jefe comunal alineado al massismo giró al Concejo el proyecto de aumento de tasas del 20% que salió aprobado por mayoría, pero con rechazo de la oposición. “Este no es el camino; cayendo nuevamente sobre los contribuyentes en un momento de alta inflación”, argumentó el concejal radical Valentín Genusso. “Siempre se ajusta al mismo sector”, fue en línea la macrista Alejandra Quintieri. Apenas sancionado el incremento, Gelené anunció una suba del 20% a los empleados municipales.

Similar fue el panorama en Monte Hermoso, donde el FdT logró con su mayoría en el Concejo sancionar una suba del 20%. “Hoy la realidad nos muestra que lo que fue presupuestado no alcanza”, justificó el titular del Concejo, David Quintana. Pero en Juntos alzaron la voz en rechazo de un incremento que tildaron como “desproporcionado”. En Adolfo Gonzales Cháves, el intendente Manuel Santillán (FdT), al no contar con mayoría en el recinto, por segunda vez en este semestre no logró concretar la “necesaria” suba de tasas.

La intransigencia opositora ya se había materializado en mayo último cuando, que, en medio de un fuerte lobby del ruralismo local, le impidió a Santillán prorrogar la “tasa solidaria para el sostenimiento del sistema distrital de salud” que se liquidaba junto con la tasa vial y que representaba un extra de $10 por hectárea por mes que pagaba los raralistas.

Los roles se modifican en varios distritos bajo el ala cambiemista. En San Nicolás, este viernes, el intendente Manuel Passaglia logró un nuevo aumento de tasas: una suba escalonada del 17% que se consumó con los votos holgados del bloque oficialista, mientras que la bancada del FdT, con la camporista Cecilia Comerio al frente, rechazó el incremento en una sesión donde organizaciones sociales manifestaron su malestar en las afueras del recinto. “De todas maneras, vamos a quedar lejísimo de la inflación”, abrió el paraguas Passaglia en declaraciones a Radio U.

San Antonio de Areco, otro distrito de la Segunda sección, el intendente Francisco Ratto (PRO) decretó un aumento de tasas del 20% (10 en septiembre y 10 en noviembre). En otro distrito amarillo del norte provincial, Pergamino, el jefe comunal Javier Martínez elevó al Concejo el pedido de “ajuste adicional” de tasas en noviembre, tema que ya dispara el rechazo del FdT en comisiones.

En comunas bajo el ala radical, el caso de Saladillo –donde administra José Luis Salomón– la intentona de un nuevo aumento de tasas exhibe la particularidad de un rechazo que proviene de socios PRO: “No voy a aprobar un aumento de tasas del 80%”, avisó a la radio local LVA el concejal amarillo Ignacio Bustingorri.