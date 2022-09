Con cambios al plan original, el FdT lleva al Senado la ampliación de la Corte

El interbloque del Frente de Todos en el Senado tuvo que transitar dos tiempos de espera para llegar a la sesión de este jueves, donde buscará aprobar el proyecto para ampliar la Corte Suprema. Tras aguardar que el puntano Adolfo Rodríguez Saá superara un problema de salud, los negociadores del oficialismo finalmente aceptaron resignar el objetivo de máxima: llevarán al recinto una iniciativa para elevar la composición del máximo tribunal de cuatro a 15 miembros y no a 25, como planteaba el proyecto original que respaldaron 16 gobernadores del oficialismo.

desPertar Un análisis útil para enfrentar

una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

desPertar Un análisis útil para enfrentar una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

El pronunciamiento que firmaron los mandatarios data de fines de mayo. Fue rubricado en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y resultó el prólogo político del proyecto de ley que ingresó al Senado. La iniciativa planteaba sextuplicar la composición actual, lo que cosechó el rechazo inmediato del interbloque de JxC y la resistencia de aliados que son determinantes para alcanzar el cuórum necesario. El rionegrino Alberto Weretilneck se opuso desde un principio y defendió la propuesta que había presentado el año pasado para ampliar la Corte a 16 miembros con un funcionamiento de cinco salas compuesta por tres miembros cada una.

La resistencia inicial del exgobernador de Río Negro no habría sido determinante si no fuera por el puntano Rodríguez Saá que también había presentado un proyecto para elevar el número a nueve cortesanos. Weretilneck no quiso aceptar cambios a su iniciativa y el exmandatario puntano no ocultó su molestia porque el oficialismo no lo tuvo en el radar cuando impulsó la reforma junto a los mandatarios provinciales.

También podés leer La peña peronista del Senado sube la apuesta para federalizar la Corte Suprema

La ausencia de ambos fue clave a principios de agosto, cuando el oficialismo buscó llevar la ampliación de 25 miembros al recinto y no reunió los votos suficientes. A las dos figuritas difíciles se sumaron dos faltazos por razones de salud: Cristina López Valverde, de San Juan y Antonio Rodas, del Chaco, no pudieron trasladarse en esa oportunidad. En ese momento, Rodríguez Saá eligió pegar el faltazo porque estaba de viaje en el exterior, pero luego tuvo un problema personal y su ausencia se extendió.

Desde entonces han pasado 40 días. El puntano se reincorporó hace dos semanas cuando la negociación estaba en otro tono. Según confiaron en el Senado, los dos bloques oficialistas aceptaron que no iban a sumar los respaldos para avanzar con la ampliación a 25 y finalmente aceptaron una salida que reúne los apoyos suficientes. La propuesta de los gobernadores ahora podría quedar en 15 miembros y sumar los respaldos de Weretilneck, Rodríguez Saá y otros dos apoyos que tampoco se habían insinuado antes: la misionera Magdalena Solari Quintana y la riojana Clara Vega, que había presentado una iniciativa para garantizar la paridad de género. Su gobernador Ricardo Quintela es uno de los firmantes del proyecto de 25 miembros.

Como si fuera un gesto, la sesión que se concretará este jueves a partir de las 14 será un día antes del alegato que realizará la vicepresidenta y titular del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, en el caso Vialidad que lleva adelante el Tribunal Oral Federal 2. La oposición se enfocará en ese punto en caso de que el oficialismo reúna el cuórum necesario para sesionar. Al cierre de esta nota, la coalición opositora ya anticipó su repudio.