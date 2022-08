Morales, Jalil y Sáenz, el tridente que fogonea la locomotora del litio

TUCUMÁN (Corresponsalía Norte Grande) Los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil; de Salta, Gustavo Sáenz, y de Jujuy, Gerardo Morales, dieron un paso más en la consolidación de la Mesa Nacional del Litio al aprobar esta semana la reglamentación para el funcionamiento de un comité regional para la administración del mineral premium del mundo, cuya demanda crece mes a mes. Sus provincias se han convertido en el objetivo de inversiones de empresas internacionales y su radicación les garantizará la generación de puestos de trabajo e ingresos extras, claves para distritos muchas veces relegados por no formar parte de la zona núcleo de la actividad agropecuaria del país, la locomotora argentina que genera dólares.

La última reunión de los jefes provinciales fue en Jujuy, en la previa de otra reunión de los gobernadores del Norte Grande, en la que decidieron cobrar a las empresas que explotan este recurso en sus provincias un "aporte minero especial". La movida aún no tiene la letra chica definida, pero se propondría que este plus surja cuando los márgenes de rentabilidad de las firmas lo permitan. Aún no se fijó un monto o porcentaje y si el cobro será mensual, trimestral o semestral. Sí se apuraron en aclarar los equipos técnicos que trabajaron en la propuesta que todo se consensuará con la Nación y las empresas, y que se hará bajo la figura de un "aporte especial", porque un impuesto iría en contra de la estabilidad fiscal que atrae las inversiones. Además, es casi seguro que estaría sujeto a la cotización internacional del litio, en constante crecimiento.

Las cifras de las exportaciones de este mineral dan una idea de la magnitud del negocio. De acuerdo al último informe de la Secretaría de Minería, en el acumulado de los primeros siete meses de 2022 las ventas de litio al exterior alcanzaron los 335 millones de dólares, lo que implica un 203 % de crecimiento interanual y representa el 15% de las exportaciones mineras totales del país. El resultado, en la comparación mensual como el acumulado contra 2021, convirtió a 2022 en el año con mayores exportaciones de litio. El destino de los barcos con el mineral se concentran en China, Japón y Corea del Sur, que representan el 94,7 % de los montos exportados de litio en julio.

Si bien el litio no es un metal escaso -ocupa el puesto 25 entre los elementos más abundantes del planeta-, su potencial de crecimiento lo convierte en uno de los recursos que más interés ha despertado en los últimos años. Se espera que su demanda se triplique para 2025 a partir de su uso en la fabricación de baterías para celulares y vehículos eléctricos, así como en el almacenamiento de energías renovables.

Nuestro país ocupa el cuarto lugar a nivel mundial en producción de litio y el segundo en reservas. Además, tiene alrededor de 19,3 millones de toneladas concentradas en Salta (41 %), Jujuy (37 %) y Catamarca (22 %), frente a más de 21 millones en Bolivia y 9 millones en Chile, indica un informe oficial.

Jalil y Sáenz tienen la opción de ser reelectos el año que viene, mientras que Morales ya no detenta esa posibilidad. No obstante, los tres tienen atado parte de su futuro político al desarrollo de la actividad litífera porque, aun cuando esta explotación sea insuficiente para explicar en su totalidad un resultado positivo en las urnas, sí ocupa un lugar de relevancia por la proyección nacional e internacional de esos distritos.

No es casual que por el constante crecimiento de la actividad la Secretaría de Minería de la Nación esté a cargo de una funcionaria de la región. Se trata de la catamarqueña María Fernanda Ávila, quien estaba a cargo de esa misma área en su provincia hasta que saltó a sus nuevas funciones en diciembre del año pasado. Sobrevivió a los profundos cambios en el gabinete nacional producto del desembarco de Sergio Massa por el sólido pack de forwards de los gobernadores que conducen las provincias litíferas, que resistieron a la ola renovadora en el Ejecutivo.

La gestiones no se detienen en estas tres provincias y casi todas las semanas alguna firma internacional es recibida por sus mandatarios. Por ejemplo, Sáenz se reunió hace unos días con los directivos de la empresa china Potasio y Litio de Argentina SA (PLASA), que está desarrollando un proyecto en el Salar de Diablillos, en el departamento Los Andes. PLASA también tiene otro proyecto en el Salar de Arizaro. "Trabajamos para lograr la llegada de inversiones privadas que permitan el crecimiento y el desarrollo integral de nuestra provincia", señaló Sáenz.

Por su parte, Camyen (Catamarca Minera y Energética Sociedad Del Estado) firmó un acuerdo con YPF para desarrollar un proyecto para la búsqueda de litio en una superficie de 20.000 hectáreas ubicadas en la zona de Fiambalá, en el departamento de Tinogasta. Justamente allí estuvo hace unas semanas el presidente Alberto Fernández, quien visitó el proyecto minero litífero Tres Quebradas (3Q), que requerirá una inversión de 380 millones de dólares y producirá 20.000 toneladas de carbonato de litio al año.

En la reciente 19° edición del Council de las Américas que se reunió en Buenos Aires, Morales se mostró optimista en el desarrollo litífero y reclamó una serie de medidas relacionadas con los aranceles de importación y exportación. "Hay que proteger a quienes inviertan a 20 o 30 años y necesitan que no les estén cambiando las reglas permanentemente. Vamos a recibir un flujo de inversiones que ni soñamos y en 10 años vamos a estar exportando 30.000 millones de dólares", dijo.

Argentina se encuentra en un lugar geoestratégico: integra, junto con Chile y Bolivia, el Triángulo del Litio, región que concentra cerca del 57,5 % de las reservas mundiales de "oro blanco", según el Servicio Geológico e los Estados Unidos.

China, Japón y Canadá son los países que tienen el mayor número de empresas radicadas en el país para la explotación de este recurso y en los últimos días se le sumó un nuevo actor de peso: India. El Presidente y el Ministro de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero, sostuvieron el jueves último en la Casa Rosada un encuentro con el canciller de ese país, Subrahmanyam Jaishankar, para mejorar las relaciones comerciales entre ambos países, demostrando el interés por hacer trabajos conjuntos en inversiones para explotaciones en litio y Vaca Muerta. El tiempo dirá cuál será su peso en el sector.