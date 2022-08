Choque de trenes en Argensuiza

Al calor de la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner, el sector que le responde se hace dueño de un peronismo que, sin poder evitarlo, acaso se haya comprado un lastre. Mientras, la movilización que el Partido Justicialista intenta ir generando en los diferentes distritos con miras a un posible 17 de octubre sobrepasa incluso a sus autoridades, tornándose federal y, como dice nuestro sitio, silvestre. Da la sensación de que la Argentina se encamina a un choque de trenes de final impredecible, con el peronismo movilizado en defensa de su principal líder y la Justicia federal avanzando a todo vapor para lograr la primera condena de quien considera su mayor enemiga. Si no fuera porque ese partido tiene todavía años por delante entre los pliegues del sistema judicial, habría que preocuparse. Sin embargo, ¿y si solo se ve lo que ocurre en la superficie?

Conviene cambiar el chip, entonces, y hacer un repaso de las principales noticias económicas y financieras de este jueves:

“El S&P Merval (la bolsa) y los ADR (las acciones nacionales que cotizan en Nueva York) subieron con fuerza; el riesgo país toca mínimos en dos meses".

“El dólar blue cayó $4 en dos días, se aleja de los $300 y la brecha con el oficial retrocedió al 113%".

“El Central ya encadenó 11 ruedas consecutivas con compras de dólares".

Comercio electrónico: la cantidad de compras creció 14% en el primer semestre".

Hasta, ahí lo financiero. También hay economía real:

“YPF anunció una inversión de US$ 1.200 millones para construir el mayor puerto exportador de petróleo del país. Será en Sierra Grande, Río Negro".

“De Nárvaez invertirá 1.100 millones de pesos en sus nuevas cadenas" de farmacias y talleres.

¿Qué pasó? ¿Somos Suiza y no nos habíamos dado cuenta?

Una respuesta rápida

No, no somos Suiza y esas noticias son simplemente las de un día azaroso. Las financieras, de hecho, están influidas por el ambivalente contexto internacional. La Argentina sigue muy complicada, con una inflación crítica, indicadores de default y un ajuste severo por hacer. Podría esperarse que el choque de trenes tan temido –el del PJ versus el PJ– deteriorara más el peso, las acciones, los bonos y el riesgo país, pero la noticia es que eso no está pasando. ¿Qué ven quienes se juegan cada día su plata en los mercados?

De acuerdo con una ronda de charlas con traders realizada por desPertar, el newsletter de Letra P, la visión predominante es la preocupación por un posible escenario de violencia en caso de que la causa "Vialidad" termine, en su primera instancia, en una condena contra la vicepresidenta. Menos informados, confundidos inversores del exterior preguntan si estos conatos de militancia K son la antesala del final de ese sector –algo que han ansiado largamente– o un renacimiento. Con todo, otras fuentes consultadas ven las cosas de modo diferente. El mero pedido de condenas del fiscal Diego Luciani demuestra que el kirchnerismo no logra controlar el Poder Judicial, creen. Más relevante, piensan que Cristina y su gente, distraídas en menesteres más urgentes, podrían sacarle un poco la mirada al ajuste que Sergio Massa apura todo lo que puede.

El ministro de Economía, sin embargo, tropieza con ser el superfuncionario de un minigobierno. El newsletter de este jueves advertía sobre el debilitamiento que la crisis en curso podría provocarle a una administración a la que, si algo no le sobra, es autoridad. Así, mientras aquel intenta avanzar en un nuevo acuerdo de precios, alimentos cruciales registraron aumentos del 5 al 9% solamente en las últimas dos semanas. Asimismo, el sector agrícola se hace fuerte en la discusión por el "dólar soja" 2.0.

El ajuste más urgente

Como cuenta Ariel Maciel en Letra P, "el mantra massista es ‘profundizar’ la gestión económica en una agenda casi paralela y desenganchada de la polémica desatada por el enjuiciamiento a Cristina Fernández de Kirchner".

Activo, Massa explicó que los recortes de gastos tan controvertidos en áreas como educación, salud, transporte y obras públicas responden a necesidades que, simplemente, dejaron de ser tales.

Asimismo, el coordinación con el Banco Central se dispuso que quienes solicitaron el mantenimiento de luz y gas ya no podrán comprar dólar ahorro.

Por último, el ministro prepara su viaje de principios del mes que viene a Estados Unidos para tranquilizar al FMI, destrabar créditos de organismos multilaterales y buscar inversiones en energía y litio.

No sos vos, soy yo

Eso podría decirle Juntos por el Cambio a Alberto Fernández, cuyo juicio político había pedido hace algunos días por sus críticas –supuestas injerencias– a la Justicia federal y este jueves, nuevamente, por su gaffe en torno a Alberto Nisman y Luciani. Ojo: mañana podrían fundamentar el pedido de destitución en que el Presidente tiene mal aliento al despertarse. Una excepción saludable fue la de Facundo Manes, quien explicó que hay cosas que no deben banalizarse, un lenguaje que no compronden muchos de sus compañeros y comañeras de ruta.

“¿Puede prosperar el juicio político a Alberto Fernández?". No. Como sea, la torpeza para declarar no es motivo de remoción y la insistencia opositora en ello solo demuestra, una vez más, que la Argentina es una república sin republicanos.

Tras las reuniones de los PJ bonaerense, nacional y porteño, la movilización peronista seguirá un criterio de crescendo, algo que se vio ya claramente este jueves y convirtió la llegada de la expresidenta a su casa en Recoleta en un verdadero baño de masas. La tendencia continuará este viernes en plazas y calles de todo el país –incluso, en ciudades del exterior, como Madrid–.

El próximo sábado 3 habrá juntada peronista en Merlo, en el que Cristina será la "invitada especial”. La saga seguirá todo ese mes y en octubre –en paralelo al turno de los alegatos de la defensa en la causa "Vialidad"– y, ni hablar, hacia fin de año, cuando acaso haya sentencia. Lo dicho: a eso seguirán las apelaciones y no habrá fallo firme por años ni, en el interín, escenas dramáticas como las del arresto de Luiz Inácio da Silva en un suburbio de San Pablo el 7 de abril de 2018.