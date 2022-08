El oráculo de Urtubey: "No creo que en Argentina nadie saque más del 30%"

PARANÁ (Corresponsalía Entre Ríos) De gira por esta provincia con traje más de académico que de candidato, el exgobernador de Salta Juan Manuel Urtubey tomó distancia del impulso del Círculo Rojo de conformar una coalición amplia y transversal capaz de hacer el ajuste que consideran necesario, pero con respaldo de al menos parte del peronismo. “Yo no creo en la construcción electoral de ese tipo”, se atajó y, al mismo tiempo, señaló que cree que los acuerdos serán necesarios para una eventual segunda vuelta porque, dijo, no habrá polarización en las urnas en 2023. "No creo que en la Argentina nadie saque más del 30% de los votos el año que viene", arriesgó.

Urtubey estuvo en Paraná en el marco de una charla titulada “Federalismo y Progreso: ideas para la Argentina que viene”, de la Fundación Konrad Adenauer Stiftung, convocado por la Asociación Civil de Estudios Populares (ACEP), que en Entre Ríos dirige el peronista Santiago Halle, secretario de Gobierno de Paraná. También tomó contacto con el intendente Adán Bahl y con la ministra de Gobierno de la provincia, Rosario Romero, en una reunión de carácter formal dado el carácter de exgobernador de la visita. También estuvo la viceintendenta Andrea Zoff y el propio Halle.

Al margen de lo institucional, hubo tiempo para la rosca: la visita incluyó, también, un encuentro con sus embajadores en Entre Ríos, Alejandro Milocco y Lisandro Gamarra, dirigentes que comandan el partido provincial Ser, que orbita dentro de Juntos por el Cambio y está en la última etapa para oficializar Cruzada Republicana, un sello de distrito que permita participar por cargos nacionales. Aunque en la provincia juegan dentro de JxC, contaron que ambas opciones están al servicio de una eventual aventura del salteño.

En diálogo con Letra P, Urtubey desestimó la utopía del Círculo Rojo. “Más que un partido del 70%, tenemos que tener la madurez de entender que el 70% de los argentinos, compuestos por distintas expresiones partidarias, podamos ponernos de acuerdo en políticas comunes”, afirmó.

De cualquier manera, el salteño dejó una ventana abierta: “Creo en la necesidad de acuerdos desde las diferentes identidades”, dijo y agregó: “Esto no se arregla con un amontonamiento electoral, sino con acuerdo de políticas públicas”. Así, sin quedar pegado a ningún nombre propio, dejó la chance de seguir conversando.

Consejo para excolegas

Las autoridades provinciales que tienen la posibilidad de hacerlo se encuentran en la encrucijada de desdoblar o no las elecciones locales del calendario nacional. El interrogante plantea dos alternativas: esperar la recuperación económica que promete la Fase M del Frente de Todos y competir en comicios unificados el año que viene o intentar salvar el pago chico.

“Soy un convencido de la necesidad del desdoblamiento de elecciones más allá de lo que convenga o no electoralmente”, disparó Urtubey. En su opinión, la gente debe poder elegir de manera diferenciada entre candidaturas presidenciales y a la gobernación. "El arrastre de votar a uno y detrás de eso votar a otro lastima la representación”, estimó.