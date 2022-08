Cruje la oposición por la ofensiva contra el Presidente: mar de fondo en la UCR

LA PLATA (Corresponsalía Buenos Aires) “Está claro que esta no es una situación que llame a un juicio político”, subrayó Facundo Manes para desmarcarse del proyecto que sus colegas del interbloque de JxC impulsaron contra Alberto Fernández en la Cámara baja por la comparación que el jefe de Estado hizo entre el fiscal de la causa Vialidad Diego Luciani y el fallecido Alberto Nisman.

desPertar Un análisis útil para enfrentar

una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

desPertar Un análisis útil para enfrentar una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

El neurólogo tildó de “irresponsables y muy preocupantes” los dichos del Presidente, pero, a la vez, salió al cruce de la avanzada opositora en el Congreso al considerar que “no debe banalizarse” una solicitud de ese calibre y exhortó a no “desviar la atención” y a dejar de lado “las especulaciones electorales”. Ese posicionamiento reabrió la grieta dentro del abanico cambiemista, con el PRO como abanderado de los dardos hacia Manes, pero también agitó las aguas dentro del radicalismo, con posicionamientos encontrados entre distintas líneas.

“Va a tener que explicar por qué, siendo parte de un proyecto político en el que todos los bloques firmaron el proyecto, incluso firmó su bloque”, el neurólogo tomó distancia, arremetió la titular del PRO, Patricia Bullrich, en declaraciones a LN+. El malestar de la dirigencia amarilla hacia el diputado radical también se avizoró en redes. La titular de la Oficina Anticorrupción durante el gobierno macrista, Laura Alonso, salió con los tapones de punta y habló de una respuesta “irresponsable y cínica” de Manes, a quien le espetó: “No es un tema de marketing personal; se juegan la libertad y la República. Pésima lectura de la realidad, diputado”.

También podés leer La aritmética de un juicio político para la tribuna

Frente a eso, el neurocientífico retrucó: "Tengo una mala noticia para Patricia Bullrich porque voy a seguir en la coalición opositora y, como hice el año pasado, voy a ampliarla”. Las exploraciones de ampliación frentista de Manes dispararon especulaciones sobre un entendimiento con figuras como el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, resistido por figuras cambiemistas de la provincia mediterránea como el jefe del bloque UCR en Diputados, Mario Negri, una de las cabezas de la alianza opositora que este jueves anunció el pedido de juicio político contra el Presidente.

Este escenario también agita las aguas internas del radicalismo, donde las reacciones frente a la postura de Manes son disímiles entre sus distintas corrientes. El titular nacional de la UCR, el gobernador jujeño Gerardo Morales, ya se había expresado en desacuerdo con el juicio político. En Evolución, en tanto, el diputado Martín Tetaz, lanzado a la cancha bonaerense por Martín Lousteau, sostuvo que el médico “se equivocó o no entendió cómo funciona el bloque o no comprendió lo que está pasando en el país”. “No estuvo a la altura de entender la magnitud de lo que está pasando en Argentina”, sentenció a LN+.

En Buenos Aires, el Comité Provincia es la principal estructura de respaldo a las aspiraciones presidenciales de Manes. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota, no había emitió postura institucional sobre esta situación, que pone al neurólogo en el centro de la polémica interna dentro de la alianza opositora. Voces de la UCR bonaerense consultadas por Letra P respaldaron en voz baja a Manes al considerar que “son muy justificables sus argumentos” para no sumarse al pedido de juicio político, al tiempo que estimaron que el médico “se está defendiendo muy bien” ante la envestida societaria, por lo que “excepto que escale” la tensión interna, en la UCR bonaerense no evalúan salir a fijar postura en apoyo a su candidato presidencial. El oficialismo partidario provincial tiene representantes en la Cámara baja nacional que firmaron el requirimiento de juicio político.

Así, dentro de la dirigencia boinablanca en la provincia, fueron pocas las voces que salieron a bancar públicamente al neurólogo. Una de ellas fue la de la exdiputada y actual asesora legislativa de Manes Josefina Mendoza: "Del quilombo que tenemos no salimos con relatos o jueguitos para la tribuna. Excelente @ManesF", tuiteó la dirigente matancera.

Curiosamente, otro apoyo público al diputado vino del possismo, sector del radicalismo que enfrentó a los Manes en la interna bonaerense de 2021 pero este año viene construyendo lazos con el neurólogo y su tropa.

"Las declaraciones del Presidente son muy desafortunadas, pero no se debe pedir un juicio político. Esta medida debe ser utilizada en situaciones extremas y no a partir de declaraciones en un programa de televisión. No hay que banalizar una herramienta clave en el sistema político y democrático de la Argentina", indicó el presidente del bloque Espacio Abierto Juntos de la Cámara de Diputados bonaerense, Walter Carusso, mano derecha del intendente de San Isidro, Gustavo Posse.