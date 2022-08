Todos con Cristina: para el oficialismo, el discurso fue "contundente"

La dirigencia del Frente de Todos (FdT) ratificó su respaldo a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y calificó como "contundente" la forma en que ejerció su "derecho a la defensa", a través de las redes sociales, tras la negativa del Tribunal Oral Federal 2 de ampliar su declaración indagatoria en el juicio por la causa Vialidad.

desPertar Un análisis útil para enfrentar

una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

desPertar Un análisis útil para enfrentar una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

"No solo deja claras las contundentes pruebas de la aberración judicial en su contra sino que expone con mucha certeza los verdaderos motivos de su persecución", expresó en Twitter la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.

La funcionaria dijo estar "profundamente conmovida" por lo sucedido y opinó que "es un juicio contra la ampliación de los derechos del pueblo, contra la dignidad de lxs trabajadorxs, contra las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.

También podés leer CFK se defendió a los gritos y atacó con dureza al "Partido Judicial" y al macrismo

El ministro de Justicia, Martín Soria, consideró que hubo quienes que "no querían escucharla porque no soportan el peso de la verdad". "Este no es un juicio a Cristina Fernández, es un juicio al peronismo y a los gobiernos nacionales y populares", citó Soria a través de su cuenta en Twitter.

Desde la provincia de Buenos Aires, el jefe de gabinete Martín Insaurralde señaló que "con claridad y precisión", la exmandataria "ejerció el derecho a la defensa que esta parodia de justicia le negó y demostró el trasfondo de la nueva persecución: disciplinar a quien defienda al pueblo argentino".

Por su parte, el titular del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, escribió un mensaje dedicado a la vicepresidenta: "Escucharte es tener esperanza".

Su par de Salud, Nicolás Kreplak, indicó que la exposición de la exmandataria fue "contundente, clara, de cara al pueblo y sin mentiras". "Su compromiso con los derechos de las y los argentinos es siempre más grande que los intentos de desestabilización del partido judicial", expresó en la misma red social el ministro bonaerense.

También podés leer La fiscalía pidió 12 años de prisión y la "inhabilitación perpetua" de CFK

En esa sintonía, la ministra de Gobierno provincial, Cristina Álvarez Rodríguez, replicó también en las redes sociales: "Buscan revancha, no justicia".

Por su parte, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, citó en Twitter un pasaje del descargo de la vicepresidenta y lo acompañó con la consigna" #TodosConCristina".

"Nos piden los 12 años por la Memoria, la Verdad, la Justicia, por el Fondo, por el salario de los laburantes... por eso me van a estigmatizar, por eso me van a condenar", publicó.