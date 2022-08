La Justicia le rechazó el pedido y CFK estalló: es "un pelotón de fusilamiento"

Luego de que el fiscal Diego Luciani pidiera 12 años de prisión y la “inhabilitación perpetua” de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por la causa Vialidad, el Tribunal Oral Federal 2 rechazó el pedido de la titular del Senado para ampliar su declaración indagatoria y convocó a un cuarto intermedio hasta el cinco de septiembre. Ante este revés, la exmandataria denunció un “obsceno guion” en su contra, anunció que este martes hablará a través de las cuentas de sus redes sociales y denunció que está frente a “un pelotón de fusilamiento mediático-judicial”.

Este lunes, antes de que la Fiscalía acusara a la vicepresidenta de liderar una “asociación ilícita” que llevó a cabo un “crimen de extrema gravedad”, la defensa de Cristina Kirchner, liderada por el abogado Carlos Beraldi, solicitó ampliar su indagatoria al considerar que la parte acusatoria introdujo cuestiones “fácticas” en la causa que no habían sido debatidas con anterioridad. Finalmente, el juez Rodrigo Giménez Uriburu leyó la resolución que rechazó el planteo.

"Si algo faltaba para confirmar que no estoy ante un tribunal de la Constitución, sino ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial, es impedirme el ejercicio del derecho de defensa ante cuestiones que nunca figuraron en el acto de acusación del fiscal", denunció Cristina en su cuenta de Twitter y agregó: "Por ello mañana a las 11hs, a través de mis redes voy demostrar, justamente, por qué me están prohibiendo hablar en el juicio después del obsceno guión que montaron los fiscales".

“No estamos de acuerdo (con la resolución)”, esgrimió Beraldi luego de que se confirmara la negativa y acusó al Tribunal de “violar una vez más las garantías de la defensa”. “Es imprescindible que se escuche a la doctora Kirchner que tiene que responder a las barbaridades que se dijeron”, consideró. De esta manera, la expresidenta no podrá ampliar su indagatoria y deberá esperar a la lectura de la defensa para esgrimir sus argumentos, una fase del juicio que se llevará a cabo a partir del 5 de septiembre, cuando el Tribunal retome su funcionamiento.

Este lunes, Luciani finalizó la lectura de alegatos de la parte acusatoria al solicitar 12 años de prisión para Cristina Kirchner y el empresario Lázaro Báez y diez años para el exministro de Obras Públicas Julio de Vido. Además, exigió la “inhabilitación perpetua” de todas las partes y el decomiso de bienes por un total de 5.231 millones de pesos, el perjurio que generó el supuesto accionar ilegal de los gobiernos kirchneristas, según un cálculo realizado por el fiscal Sergio Mola.

Luego de que se conociera el pedido de la Fiscalía, el Gobierno condenó “la persecución judicial y mediática” y consideró que “ninguno de los actos atribuidos” en contra de la vicepresidenta “ha sido probado”. “El Gobierno reitera su adhesión al principio constitucional de inocencia y a la plena vigencia del funcionamiento democrático de la Justicia, el derecho de defensa y la igualdad ante la ley y seguirá bregando por una reforma judicial que garantice estos valores para todos y todas”, sostuvo a través de un comunicado oficial que difundió el presidente Alberto Fernández.

Este lunes, la oposición había criticado la solicitud de la exjefa de Estado al considerarlo un recurso que buscaba "montar un show para sus fanáticos" y deslegitimar el accionar de la Justicia. "No hay relato que pueda hacer temblar la fuerza de las pruebas que los fiscales presentaron en la causa", aseguró el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) de la Cámara de Diputados, Mario Negri, mientras que su par Ricardo López Murphy manifestó que la expresidenta "no se va a poder escapar de la condena legal y el repudio social será colosal". Finalmente, Cristina Kirchner no tendrá la posibilidad de llevar adelante este recurso judicial.