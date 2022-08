La oposición apuntó contra CFK, negó una proscripción y pidió su condena

A la espera del a solicitud de la condena contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, distintas figuras de Juntos por el Cambio (JxC) apuntaron contra la vicepresidenta por pedir una ampliación de su declaración indagatoria, negaron una proscripción y reclamaron justicia por los supuestos casos de corrupción ocurridos durante los gobiernos kirchneristas.

La extitular de la Oficina Anticorrupción del gobierno de Cambiemos, Laura Alonso, negó que el Poder Judicial busque proscribir a la vicepresidenta, como denuncia el oficialismo, pero alertó que “si hay culpabilidad, hay inhabilitación”. “Todavía falta escuchar los alegatos de las defensas y luego el fallo del Tribunal. Los acusados -si son condenados-, pueden apelar dos veces: a la Casación Penal y a la Corte como hizo (el ex vicepresidente) Amado Boudou”, agregó y manifestó que el proceso judicial en contra de la exmandataria cumplió con “las garantías constitucionales”. “La Constitución Nacional rige: nadie está por encima de la ley”, sentenció.

El presidente del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) en la Cámara de Diputados, Mario Negri, criticó a la vicepresidenta luego de que solicitara ampliar su declaración indagatoria y pronosticó que “montará un show” en la sede judicial “para sus adeptos”. "No hay relato que pueda hacer temblar la fuerza de las pruebas que los fiscales presentaron en la causa. Las presiones y amenazas a la Justicia como las de Larroque y Cía. para lograr la absolución de los corruptos no tienen lugar en una República y en democracia", sostuvo en referencia a la campaña que lanzaron las organizaciones peronistas en defensa de la expresidenta.

Si bien no es una figura del ámbito político, una de las repercusiones más fuertes fue la del fiscal Carlos Stornelli. El funcionario judicial pidió por la salud del fiscal Diego Luciani al asegurar que “hay gente que debe ser protegida, más que nada todos los que promueven denuncias por corrupción como la actual”. "Sé que en este país, que tiene instituciones débiles, intentar ser un buen fiscal tiene como contracara muchos momentos indeseables, para no decir amargos, porque todos nosotros sabemos que van a venir los vueltos. Esperemos que el vuelto no sea un tiro, como le pasó a (Alberto) Nisman", declaró.

El diputado Ricardo López Murphy invitó a la vicepresidenta a que “haga su acto de stand up para que la aplaudan las mismas focas de siempre” como un “último gusto” antes de ser condenada, ya que, sostuvo, “las pruebas son enormes y contundentes”. “No se va a poder escapar de la condena legal y el repudio social será colosal”, profundizó.

La presidenta de la Coalición Cívica porteña, Paula Oliveto, denunció la nueva estrategia judicial de la expresidenta y la comparó con “una mancha de aceite” que se está “expandiendo amenazando a los fiscales, jueces y testigos”. “En una Argentina con hambre, el gobierno se preocupa en defender, con violencia, a su líder millonaria”, ahondó. “Ante las amenazas e instigación a la violencia del Kirchnerismo, apoyemos a los fiscales en este día histórico”, consideró, por su parte, la también legisladora Mariana Zuvic.

Como si fuera una disputa del ambiente ejecutivo o legislativo, la actualidad judicial de la vicepresidenta vuelve a reforzar las posiciones de las dos principales coaliciones del país. Mientras que el peronismo emprendió una campaña para denunciar lo que considera un intento de proscribir a la exmandataria para las próximas elecciones, la oposición niega cualquier accionar espurio detrás de la actividad que realiza la Fiscalía y cierra su interna para encolumnarse detrás del pedido de condena.