Teléfono de Massa a la oposición: "Está en juego el futuro de Argentina"

Sergio Massa aprovechó el cierre del Council of the Americas para hacer un llamado a la oposición y allanar el camino en la búsqueda de consensos y acuerdos en materia política. Además, el ministro de Economía, principal figura de la administración de Alberto Fernández que participó este jueves del evento, hizo un repaso de su reciente gestión y ratificó los "principios rectores" según los cuales se moverá "hasta 2023" si se cumplen los objetivos.

"No tenemos que tener ni miedo ni vergüenza de sentarnos a buscar acuerdos por más que seamos parte de fuerzas políticas distintas, por más que aparezcan aquellos que viven de la Argentina dividida, señalando con el dedo, porque en definitiva lo que está en juego es el futuro de la Argentina", expresó durante la última parte de su discurso en el Alvear Palace Hotel.

Como antesala de la convocatoria, el extitular de Diputados mencionó que el día de su asunción al frente del área de Hacienda recibió las felicitaciones por parte "de uno de los tantos líderes de la oposición" y recordó que, al día siguiente, esa misma persona se volvió a comunicar para preguntarle si haría público ese llamado.

"Me dice 'te llamo para preguntarte si vas a contar quiénes de la oposición te llamaron, porque de cara a la interna me conviene seguir parado en el lugar de los duros y que no se sepa'. No mencioné a ninguno de los dirigentes opositores, no lo haría público, es parte de la relación privada pero me parece que describe conductas", relató Massa, que comparte amistad con referentes de Juntos por el Cambio como Horacio Rodríguez Larreta, también orador este jueves en el Alvear, y Cristian Ritondo, una relación que impulsó las duras acusaciones de Elisa Carrió que reavivó una grieta en la coalición opositora.

En ese contexto, el jefe del Palacio de Hacienda remarcó que "en los próximos meses no hay elecciones, hasta marzo o abril (de 2023) no empieza la temporada electoral", con lo cual insistió en que "sería bueno aprovechar para encontrar acuerdos o consensos básicos para el desarrollo de la Argentina".

"Ustedes, actores económicos y sociales, tienen la obligación de exigirnos a nosotros tender la mesa y ser generosos, pero (la oposición) también tiene la obligación de tener una actitud madura y responsable, y no actuar en la chiquilinada de ver quién sale en el diario dialogando con el otro por miedo a la reprimenda o a la represalia", reflexionó frente al empresariado y a la dirigencia presente.

Antes del mensaje a las fuerzas opositoras, Massa dedicó varios minutos a enumerar las acciones que impulsó en este mandato que lleva apenas11 días, resaltó que la unificación de las áreas económicas en un "superministerio" fue "una decisión del Presidente y de la coalición de gobierno entendiendo que son vectores económicos para el desarrollo argentino".

"Cuando empezamos a recorrer este camino, marcamos cuatro principios rectores con los que nos vamos a mover hasta 2023 si cumplimos los objetivos", dijo y puso el foco en el "orden fiscal", el norte al cual se propone llegar.