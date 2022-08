Ante el Círculo Rojo, Larreta pidió "aflojar con la presión" impositiva

Ante el Círculo Rojo, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, reiteró la necesidad de generar previsibilidad y sostener “una economía estable” para que la Argentina “logre su inserción en el mundo”. Una vez más, pidió mayores consideraciones para el sector privado y puso el foco en “aflojar la presión impositiva que sufren quienes dan trabajo”.

desPertar Un análisis útil para enfrentar

una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

desPertar Un análisis útil para enfrentar una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

Durante su participación en el Latin American Cities Conferences, organizado por el Council of the Americas, el referente del PRO señaló que "la única manera de poder avanzar en serio con una inserción internacional sostenida en el tiempo como política de Estado es construyendo un consenso más amplio” que le permita al país “avanzar en las transformaciones profundas que necesita”.

En esa línea, mencionó la importancia de “duplicar las exportaciones, lograr el equilibrio fiscal” y evaluar de “manera federal” qué es lo que necesita el mundo y qué es lo que el país puede proveer. Mencionó, en particular, “alimentos, energía y productos derivados de los minerales y ganadería”.

"Todo esto me genera una enorme contradicción, porque por un lado tengo la esperanza que nos da el potencial argentino, pero por el otro la frustración de no estar explotándolo al máximo”, expresó el alcalde, quien se mueve como candidato presidencial aunque, todavía, no expresó públicamente su deseo de competir en las elecciones de 2023.

Desde su punto de vista, para esa inserción internacional hay que "estabilizar la economía; generar un shock de confianza;, defender los valores democráticos y la libertad, y reconstruir el federalismo".

También podés leer El aterrizaje silencioso del larretismo en el Círculo Rojo rosarino

Con el traje de candidato, Larreta sostuvo que "el próximo Gobierno tiene que ser un verdadero gobierno de coalición, que marque el punto de inflexión".

"Sueño ser parte del equipo que logre el punto de inflexión de un crecimiento que se sostenga 30 años seguidos. La coherencia es la variable más importante para recuperar la confianza del mundo entero. Necesitamos que el mundo nos vea trabajando juntos, con un consenso fuerte, claro y mayoritario en nuestra política de inserción internacional", afirmó.