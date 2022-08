Lombardi: “Hay amistad con Massa, pero no influye en la política de JxC”

El diputado Hernán Lombardi se sumó a la tropa de dirigentes que intentan bajarle los decibeles al Lilita-gate y aseguró que ninguna de las relaciones de amistad que mantienen algunas figuras de la oposición con el ministro de Economía, Sergio Massa, “está influyendo en la política” de Juntos por el Cambio. Así, se sumó a los esfuerzos de la cúpula del PRO para dejar atrás las ráfagas disparadas por Elisa Carrió contra sus socios.

“Si bien hay personas que tienen una relación de amistad con Massa, esto no está influyendo hoy en la política de Juntos por el Cambio. Me parece que es un dato positivo”, señaló tras aclarar que él “tiene una posición tomada”. Aunque advirtió: “Lo que Carrió trató de cuidar fue ese aspecto, pero hay palabras que no ayudan a tener una convivencia”.

En diálogo con Radio Rivadavia, el legislador aclaró: "Me parece que, en este momento, no es un riesgo principal, porque todos han tomado nota, aún gente que fue más amiga, que claramente Massa es una parte central del oficialismo y que hoy es indistinguible de Cristina Fernández de Kirchner”.

En la misma línea, planteó la necesidad de “cuidar” a la coalición opositora, a la que definió como “una alternativa al esperpento del Frente de Todos”, aunque aclaró que esto no significa “no decir las cuestiones que cada uno siente”. “Para ser sincero, las discusiones no se cierran por decreto o porque alguien lo ordene. Queremos llevar esta discusión a cuestiones de futuro para cuidar a la gente que está tan triste y desesperanzada”, argumentó.

Por otra parte, descartó que Mauricio Macri haya incentivado los dichos de Carrió. “Hay que sacar a Macri del medio. Ha habido una charla en la casa de Mauricio, pero eso no alentó a salir a decir cosas muy duras de dirigentes de nuestro espacio. Yo estaba presente en la charla”, precisó el diputado.

Por último, Lombardi se desentendió de las definiciones de Gerardo Morales, que tildó a Carrió como “la Cristina Kirchner de Juntos por el Cambio” y pidió llevar el debate al terreno de políticas y no de nombres. “El problema es cuando surgen nombres y se dicen cosas de las cuales es difícil volver atrás. Acá hay que mirar la relación con la UCR, con Morales que tiene su propia situación dentro de Jujuy. Me parece que hay que salir de esas situaciones que llevan a situaciones personales que no ayudan en nada. Tenemos que cuidar la herramienta para el futuro”, insistió.