La gira Gestión Fernández llegó a 2019 con palos a Macri

El plan Gestión Alberto Fernández concluyó su gira semanal con un acto en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde el Presidente entregó al pensión no contributiva N°200.000 y aprovechó para criticar a la gestión de Cambiemos en esa materia. Golpeado por la irrupción de Sergio Massa como superministro de Economía, esta semana el jefe de Estado se dedicó a recorrer el país con actos y presentaciones en Lomas de Zamora, Salliqueló, Chaco y, este viernes, en la Ciudad de Buenos Aires.

Con la idea de remarcar, una vez más, que "en política no todo es lo mismo", el mandatario resaltó las diferencias de su administración con la que llevó adelante el gobierno de Mauricio Macri y mencionó que, por ejemplo, cuando asumió su mandato, en 2019, "estaban cajoneadas 145 mil solicitudes" de pensiones.

"Hay algunos datos que quiero marcar para que entendamos que no todo es lo mismo. Hoy acabamos de dar la pensión 200.000, que no es una dádiva del Gobierno, sino un derecho. No estamos regalando nada, estamos reconociendo derechos", abundó.

En esa sintonía, resaltó que sus antecesores "denegaron seis de cada diez solicitudes de pensión" y le respondió también al exministro de Economía Nicolás Dujovne, quien afirmó que las mayoría de las pensiones por invalidez "son truchas".

"No sospecho de quienes vienen a buscar una pensión de este tipo al Estado; no me daría la cara para descalificarlos. Estoy tomando la actitud que los argentinos quieren, que es incluir", manifestó.

"Me llena de vergüenza que un gobierno que, además, ha tenido una vicepresidenta con discapacidad (por Gabriela Michetti) haya hecho esto con las discapacidades", agregó e insistió en que, mientras Cambiemos imposibilitaba el beneficio, el Frente de Todos se propone "hacer más fácil el acceso a la pensión".