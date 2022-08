Gestión Fernández: el Presidente arma el fixture de una gira permanente

El plan Gestión Alberto Fernández camina a toda máquina. Golpeado por la cesión de poder que representó la transformación de Sergio Massa en superministro, el Presidente salió de gira de buenas noticias para mostrarse al mando y no piensa parar. .

"Anunciamos el primer aumento de la movilidad jubilatoria de 2022. Es de un 12,28% en jubilaciones, pensiones y asignaciones y alcanza a más de 16 millones de argentinas y argentinos". En aquel lejano 10 de febrero, Alberto Fernández comunicó por Twitter la suba, con un video coprotagonizado por Fernanda Raverta. Pasada la revelación del acuerdo con el FMI, que en marzo causó una rebelión frentetodista con artillería K que cayó en la Casa Rosada durante meses; la renuncia del exirremplazable Martín Guzmán y el paso fugaz de Silvina Batakis, este miércoles fue Sergio Massa quien celebró una nueva suba.

"Hace seis días asumí como ministro. Hoy, junto a la titular de la ANSES, anunciamos un aumento del 15,53% para todas las jubilaciones, pensiones y asignaciones que se comenzará a pagar en septiembre y alcanzará a más de 16 millones de argentinas y argentinos", fue el mensaje del nuevo ocupante del Palacio de Hacienda, calzado con el traje que más le gusta exhibir, el del Señor de los Alivios. Parafraseando, no hay bien que por mal no venga. "Sergio tiene por delante un paquete de malas noticias, no está mal que comunique el aumento a jubilados", reflexionaron en un despacho de Balcarce 50. "Es una suba trimestral que se sabía que iba a ocurrir", completaron en otro. El mismo día, el ministro les avisó a sus pares que se vendrá un recorte de facto por inflación en sus presupuestos. Cal y arena.

El doble comando no es una expresión nueva en la política doméstica, pero sí para esta coyuntura histórica. Con el desembarco massista se pensó en un paso al costado de Fernández para cederle centralidad al tercer socio del FdT, no tanto por generosidad sino por toma de conciencia de lo cerca que estuvo el abismo. "Cada uno en su rol. Massa suma por todos lados, logramos acomodar la política; y Alberto se está dedicando a ser presidente con agenda de anuncios todos los días", apuntaron cerca de la mesa albertista.

Cuando aún resistía una cirugía mayor de su gabinete, en la efímera era Batakis y después de la parálisis en Olivos, en la Casa Rosada comenzaron a recopilar una serie de anuncios para completar una agenda presidencial que lo mostrara activo en la poscrisis guzmanista. Una gira de "microgestión", como contó Letra P. En Balcarce 50, igual, destacan que el fixture con cuatro o cinco actos semanales se había insinuado entre la reciente parálisis hasta que se selló la tregua y el fin del confinamiento por la pandemia. Esta semana, el jefe de Estado no paró un segundo: encabezó actividades casi todos los días y sumó la particularidad de mostrarse rodeado de ministros y gobernadores.

El jefe de Estado inauguró el lunes el Mercado de Lomas con el gobernador Axel Kicillof; el jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, y el secretario de Comercio, Matías Tombolini. Prevista su asistencia, Massa faltó, pero compartió escenario al día siguiente con Fernández y los mandatarios de Buenos Aires, que repitió; Sergio Ziliotto ( La Pampa) y Omar Gutiérrez (Neuquén). Este jueves, recorrió obras en Chaco con su casi jefe de Gabinete, Jorge Capitanich (cuentan que lo vetó como reemplazo de Juan Manzur), acompañado por un scrum de ministros e intendentes: Juan Zabaleta, Gabriel Katopodis y Jorge Ferraresi. El viernes entregará la pensión 200.000 de discapacidad.

La gira continuará, en la antesala del '23 electoral, y la Casa Rosada se asegura la provisión de cotillón y equipamiento. Bajo el número de expediente 2022-47923453, la Secretaría General de la Presidencia y Casa Militar abrieron la licitación para "contratar el servicio de alquiler de módulos de vallas metálicas a utilizarse en los distintos eventos a realizarse en todo el país por parte del primer mandatario y su familia, por un período de seis meses, con opción a prórroga por igual período".