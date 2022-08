La bendición de CFK: antes de las medidas, la vice se mostró con Massa

Cristina Fernández de Kirchner recibió este lunes en su despacho a Sergio Massa para una foto que la vicepresidenta le negó a la efímera antecesora del próximo superministro de Economía, Silvina Batakis. En el despacho principal de la Cámara alta, ambos posaron sonrientes para la instantánea que difundió la cuenta oficial de la presidencia del cuerpo apenas una hora después del acto en el que Alberto Fernández le tomó juramento a la nueva secretaria de Asuntos Estratégicos y exAFIP, Mercedes Marcó del Pont. Dos postales de un mismo gobierno que, en palabras del jefe de Estado, este lunes inició una "etapa distinta".

En la agenda de futuro ministro plenipotenciario figuraba la aspiración de una imagen pública con la socia mayoritaria del Frente de Todos. En la Casa Rosada aguardaban lo mismo: una muestra de respaldo explícito que la futura presidenta del Banco Nación no obtuvo en sus 24 días al frente del Palacio de Hacienda, que comandó después de la abrupta renuncia de Martín Guzmán. Cierta parte del albertismo alberga la expectativa de que la vicepresidenta incluso diga presente en la jura de Massa, prevista para este miércoles. En el Instituto Patria, no obstante, recuerdan que no suele asistir a ese tipo de eventos.

"Si quieren contar conmigo en la gestión, tiene que ser con todos remando adentro del bote y con garantías”, fue la condición para su mudanza del Congreso al gabinete que reveló el tigrense en un congreso del Frente Renovador, como contó Letra P este domingo. Antes de su asunción formal, se garantizó el apoyo pleno de Cristina Kirchner, esquivo para gran parte del elenco ministerial. Como asterisco asoma el momento: no fue después, como se preveía, sino antes de que el superministro revele sus primeras medidas económicas. Sin embargo, en el cristinismo se preparan para defender incluso lo que anticipan como un ajuste en las cuentas públicas, que en otros momentos denunciarían, por ser el peor de los males. EL '23 está a la vuelta de la esquina.

No sólo la vicepresidenta estuvo este lunescon Massa, en su despedida del Congreso. Cerca de la presidencia de Diputados merodearon Máximo Kirchner, con quien el tigrense terminó de sellar que su sucesión quede en manos de Cecilia Moreau: la diputada del Frente Renovador será propuesta por el frentetodismo este martes en sesión como la futura titular de la Cámara baja. También caminó por los pasillos el ministro del Interior, Eduardo De Pedro.

En la otra punta de Avenida de Mayo, en la Casa Rosada, se reunió el resto del frentetodismo, con la bienvenida de Fernández a Marcó del Pont en un acto en el que el albertismo intentó revindicar su gestión durante la pandemia, recordando medidas inéditas como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), entre otros desafíos que planteó el covid-19 a los gobiernos del mundo. "Hoy tengo el privilegio de decir que la recaudación aumentó un 87% respecto del mismo mes del año pasado y, de este modo, llevamos 23 meses consecutivos de aumento de la recaudación por arriba de la inflación", celebró el mandatario. Hubo una foto a la que sumaron al nuevo titular del ente recaudador, Carlos Castagneto.

“Me ha acompañado hasta aquí lealmente, un hombre de una enorme capacidad y de una moral intachable que me precia con su amistad”, recordó Fernández a Gustavo Béliz, para contrarrestar las quejas internas por su renuncia, al punto de ser calificado de "traidor" en algunos despachos de Balcarce 50. Guzmán sigue en esa lista.