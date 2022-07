Unidad aunque duela: con internas, la izquierda está en modo 2023

En la atmósfera del Frente de Izquierda se respira clima de 2023 con un poco de fuego interno por distintos condimentos: hay dardos cruzados, precandidaturas en marcha y dirigentes dispuestos a recorrer distintos puntos del país. Las cuatro fuerzas que integran el espacio -el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), Izquierda Socialista, el Partido Obrero (PO) y el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST)- tienen como consigna seguir juntos a toda costa. "Unidad, aunque duela", fue el mantra del peronista José Luis Gioja en los albores del Frente de Todos.

Como señala una parte del mundo político, 2023 queda lejos y todavía no se sabe cómo quedará el país este año. En este sentido, el legislador porteño y referente del Partido Obrero, Gabriel Solano, consideró "prematuro" hablar de candidatura de cara a las elecciones nacionales y se mostró en desacuerdo con sus socios Myriam Bregman y Alejandro Vilca, quienes ya se lanzaron a la carrera presidencial. “Las postulaciones no pueden ser el eje, no compartimos lo que hizo el PTS, hay que concentrarse en la lucha de los trabajadores, que están enfrentando el ajuste”, disparó.

Para el dirigente, el deterioro de la situación económica y social es notoria y en todos los terrenos, con aumento de la pobreza y de la indigencia. La consecuencia de esa coyuntura es, según Solano, la perdida de adhesiones al peronismo, porque es “la fuerza que gobierna, que está desgastada, que no genera cohesión y es la responsable de la crisis”. En ese punto, confía en que el FIT, una coalición que ya tiene más de diez años y es la tercera fuerza a nivel nacional, saldrá fortalecido en las urnas.

También podés leer La alianza menos pensada: Milei y la Izquierda, por el no a Larreta

El PTS no se queda atrás en deslizar reproches. Como lo definió en su último congreso partidario, las prepostulaciones forman parte de su estrategia para fortalecer una tribuna que difunda una salida propia del sector trabajador y, al mismo tiempo, tenga como misión reorganizar al país frente a las distintas opciones políticas que, para la visión del partido, sostienen el pacto con el Fondo Monetario Internacional.

La diputada Bregman cree que el escenario es propicio para profundizar reclamos y, ante Letra P, lanza un mensaje para el PO y sus cuestionamientos: “Votaron voceros para hacer giras por el país y nosotros preferimos dar una discusión directa a la gente y explicar cuáles son las precandidaturas”. Aunque, al mismo tiempo, destacó la unidad que cosecharon en esta década y la coherencia que siempre mantuvieron.

También podés leer La izquierda hizo su Plaza con consignas contra el Gobierno y el FMI

A su vez, el partido muestra otros nombres propios, como los de Nicolás del Caño y Christian Castillo, quiénes se concentrarán en la provincia de Buenos Aires, el principal distrito electoral del país. Allí, el PTS propone profundizar el camino recorrido, abriendo decenas de casas culturales socialistas en distintas localidades, donde se van a desarrollar las asambleas abiertas de la fracción.

Mercedes de Mendieta, referente de izquierda Socialista y exlegisladora porteña, no escapa al análisis del escenario 2023, al advertir que cualquier decisión estará supeditada a la situación nacional en un contexto de crisis, con un gobierno nacional que "no da respuestas" y con Juntos por el Cambio intentando capitalizar el desencanto. Su mirada también está concentrada en la Ciudad de Buenos Aires: “Tenemos el último dato de las elecciones, con un resultado histórico, logrando una banca para el Congreso, y contamos con un margen porque venimos apoyando las luchas que se desarrollaron en todo este tiempo, denunciando el modelo de (Horacio Rodríguez) Larreta y lo que hizo el gobierno peronista”.

El factor Milei, con bajo impacto

Con un tercer puesto en las legislativas 2021, la Libertad Avanza causó un cimbronazo en el escenario electoral porteño. Sin embargo, para el conglomerado de izquierda no representa un problema. El primer análisis aparece en boca de Solano. “Es un reflejo de la crisis, quien canalizó un descontento pero así como subió, está bajando con las barbaridades que dice todo el tiempo, con la venta de órganos y niños por ejemplo”, espetó el diputado de la Ciudad.

El hombre del PO asegura que la juventud que el libertario supo captar el año pasado se marchará de su lado espantada por sus polémicas posturas. Mendieta apoya esta idea al indicar que el economista alcanzó un techo y enseña un declive. “Es una figura peligrosa, un representante del neofascismo como (el breasileño Jair) Bolsonaro o (Donald) Trump, y sus declaraciones muestran su programa y empiezan a ser rechazadas. La venta de órganos, la libre portación de armas y sus elogios a Margaret Tatcher en un nuevo aniversario de Malvinas generaron un gran repudio”, completó.

Y Bregman da cuenta del rol parlamentario de Milei con duras palabras. "En el Congreso no los veo a los libertarios. No aparecen en las comisiones, no discuten, no cumplen ningún rol. El famoso economista es bastante vagoneta, no aparece jamás a dar un debate. Más vale que done el sueldo, el rol que se les da a los libertarios está completamente sobrevaluado”, sentenció.