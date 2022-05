La alianza menos pensada: Milei y la Izquierda, por el no a Larreta

Como sus referentes a nivel nacional, a quienes nadie imaginaría compartiendo un asado, el Frente de Izquierda y la Libertad Avanza no gozan de una buena convivencia en la Legislatura porteña. En las sesiones, intercambian ideas, chicanas y propuestas totalmente antagónicas. Pese a la hostilidad mutua, los bloques coinciden a la hora de rechazar cualquier iniciativa que impulse la administración de Horacio Rodríguez Larreta.

Transcurridos tres meses del año parlamentario, los proyectos del jefe de Gobierno porteño solo cosechan la negativa tanto de la izquierda como del liberalismo, que tiene como referencia nacional a Javier Milei. Una férrea oposición que ambas fuerzas publicitan como un valor agregado. La contracara es el kirchnerismo, a quien acusan de acordar por lo bajo con el oficialismo capitalino.

La reforma del estatuto docente, que otorga incentivos para la formación de los maestros y que fue sancionada el 12 de mayo, encontró a los dos espacios en la misma vereda. Con distintos argumentos, los bloques explicaron que la iniciativa no daba respuestas a cuestiones que consideran de fondo, como la falta de vacantes en colegios.

Una semana más tarde, volvieron a coincidir en la sesión donde se debatió el proyecto de ley que frena las futuras construcciones de torres en dos polígonos de los barrios de Belgrano y Núñez. A la hora de votar la propuesta, la izquierda se abstuvo y los diputados del espacio de Milei decidieron rechazarla.

"Mientras la casta habla de candidaturas a un año y medio de las elecciones, nosotros trabajamos para instalar debates y propuestas. En la Ciudad somos la única fuerza que vota sistemáticamente en contra de los proyectos de Larreta que solo aumentan el gasto público", aseguraron desde La Libertad Avanza, ante la consulta de Letra P.

El presidente del bloque liberal en la Legislatura porteña, Ramiro Marra, explicó porque vota sistemáticamente en contra de los proyectos oficialista: "Larreta no es muy distinto a lo que vemos en el gobierno a nivel nacional. Todos sus proyectos incluyen en menor o mayor medida más intromisión del Estado en la vida de los ciudadanos. Nosotros nos oponemos fuertemente a esto, queremos que el Estado deje de meterse en la vida de la gente y los vecinos de la ciudad de Buenos Aires puedan vivir en libertad”.

“La Libertad Avanza nació como un espacio de representación para aquellas personas que quieran soluciones reales y no proyectos de cotillón”, agregó el legislador, que comparte bancada con Oscar Zago, Lucia Montenegro, Leonardo Saifert y Rebecca Fleitas.

Asimismo, el partido de Milei volvió a descarta la posibilidad de sumarse a Juntos por el Cambio (JxC) de cara a las elecciones de 2023: "Dicen que no quieren a Milei cuando él siempre ratificó que no quiere estar en JxC. No se va a sentar con Larreta, Lilita (Elisa Carrió), (María Eugenia) Vidal o (Martín) Lousteau. No lo va a hacer porque son socialdemócratas y parte del problema".

Del otro lado, la izquierda también planta bandera con fuertes disparos contra los proyectos oficiales, una posición que siempre tuvieron en el Parlamento. En simultáneo, los legisladores se encargan de remarcar las diferencias que mantienen con el liberalismo de Marra y compañía.

“Larreta, que se hace pasar por ´paloma´ y muestra el desprecio contra la población más pobre. En la Ciudad que gobierna desde hace más de 14 años faltan más de 30.000 vacantes. Ese faltante se concentran en el ciclo inicial y en la zona sur, donde están los barrios más carenciados. Si tanto le preocupa la educación, le exigimos que solucione de una vez por todas la falta de vacantes”, lanzó el legislador Gabriel Solano durante una de las sesiones.

Ante el fenómeno liberal, el representante del Partido Obrero -que comparte bloque con Alejandrina Barry y Amanda Martin- mencionó que “lo de Marra constituye un ataque de carácter de clase". "Él y su ‘grupo antipiquetero’ nos ataca caracterizándonos de delincuentes por participar de movilizaciones contra el hambre, pero no han dicho ni una palabra sobre los piquetes de tractores de la Sociedad Rural Argentina. Queda claro que su objetivo es criminalizar la protesta social de los sectores pobres”, añadió.

Pese a los matices y las diferencias ideológicas, los liberales y la izquierda coinciden al momento de oponerse a las propuestas del oficialismo dentro de la Legislatura.