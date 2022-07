Tras anuncios de anuncios, blue oscuro: el dólar marginal rozó los $320

Los anuncios vagos del Gobierno sobre medidas que decidiría este jueves el gabinete económico y serían informadas en algún momento que no pudo precisar no sirvieron para calmar al mercado, sino todo lo contrario: el dólar blue cerró esta jornada con un alza de $16 y cerró a $317 para la venta después de rozar los $320 (llegó a cotizar a $319), para alcanzar así un nuevo récord y acumular un avance del 33,2% en lo que va de julio.

Como el dólar mayorista subió sólo 24 centavos este miércoles, a $129,38, la brecha entre esa cotización oficial y la divisa informal se ubicó en el 145%.

La escalada del blue, que ya lleva varios días, se da principalmente desde que comenzó a aplicarse el aumento de la alícuota sobre el dólar turista y el Banco Central endureció el cepo cambiario a los importadores. Desde que comenzó el mes, la divisa norteamericana en el mercado paralelo aumentó $79.

En cuanto a las paridades bursátiles, también continuaban con una marcada tendencia alcista: el contado con liquidación operó a un récord de $312 y el MEP o Bolsa, alcanzó su propio récord de $305.

En el mercado minorista, el dólar cotizó a un promedio de $136,15; el dólar ahorro, por su parte, se ofrecía a $224,64 y el turista, a $238,26.

Este miércoles, tras una reunión de gabinete, el Gobierno reveló que estudia medidas de tipo de cambio diferenciado para turistas, con el objetivo de que los dólares ingresen al mercado formal, y otras decisiones de las que nada se sabe.

El Banco Central registra un saldo negativo en sus intervenciones en el mercado de cambios: perdió unos US$ 891 millones en lo que va de julio, pero, en el acumulado de 2022, sumó compras netas en la plaza mayorista por unos US$ 951 millones, muy por debajo de los más de US$ 7.400 millones que logró captar en el mismo período del año pasado.

Este miércoles, el presidente Alberto Fernández volvió a referirse a la escalada del dólar, que genera tensiones económicas que luego impactan en la inflación. Durante un acto en Avellaneda, el jefe de Estado cargó contra "los que especulan y hacen las cosas más difíciles".

Las reservas internacionales brutas cayeron el martes en US$ 150 millones y finalizaron en US$ 39.863 millones.