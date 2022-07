Tucumán: el acercamiento de la UCR a Jaldo provoca chispazos en JxC

TUCUMÁN (Corresponsalía Norte Grande) El gobernador interino Osvaldo Jaldo metió una cuña en la oposición al reunirse en la Casa de Gobierno con los intendentes de los tres municipios radicales. Alejandro Molinuevo, de Concepción; Mariano Campero, de Yerba Buena, y Sebastián Salazar, de Bella Vista, llegaron al despacho del mandatario acompañados por el diputado nacional y presidente de la Unión Cívica Radical local (UCR), Roberto Sánchez. "No estamos dispuestos a perder nuestra libertad, dignidad y convicciones para acordar de pie, no arrodillados... Somos la alternativa de este gobierno, no sus socios ni sus acompañantes", fue la respuesta que no se hizo esperar desde el Partido de la Justicia Social, que preside Germán Alfaro, intendente de San Miguel de Tucumán y referente opositor que disputa con el titular del radicalismo la candidatura a la gobernación para 2023.

El documento en modo bomba desde el alfarismo, que también contiene críticas a la gestión provincial, pareció más bien dirigido a sus socios de Juntos por el Cambio que, desde las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del año pasado, en las que Sánchez sacó más votos que Alfaro en el interior tucumano, han decidido desafiar el poder del intendente capitalino que parecía ser el incuestionable candidato a gobernador por la oposición. Ya no.

El malestar en el alfarismo se profundizó cuando Molinuevo blanqueó que el encuentro de este jueves fue pedido por los propios jefes municipales. "Estuvimos los tres intendentes con nuestros equipos de Economía y de Gobierno intercambiando propuestas y surgió la idea de visitar al gobernador para garantizar la gobernabilidad. Sabemos que estamos pasando momentos difíciles en Argentina y Tucumán no es la excepción", sostuvo el referente de Concepción.

Jaldo definió a la reunión como "un gran gesto de la UCR, porque es fácil criticar en momentos difíciles. Lo difícil es tener gestos como este. Esta es la actitud que debemos tener todos los políticos, estar a la altura de las circunstancias. Ojalá que lo que hoy pasó acá se pueda proyectar a nivel nacional". Al interior del PJ, en el jaldismo leen que esta movida lo consolida en su aspiración de suceder a Juan Manzur el año que viene.

En la UCR vernácula también hubo esquirlas, pues se mantuvo en el más absoluto secreto la concreción de la reunión en la Casa de Gobierno tucumana. Molinuevo, Campero, Salazar y Sánchez representan a un nuevo espacio del partido que nació en 1891, hasta por una cuestión etaria y generacional. "Ellos son los verdaderos dirigentes que están en contacto con sus vecinos, tienen los votos y están dispuestos a hacerlo pesar a la hora de que se tomen decisiones en el partido y en la alianza para el año que viene", confesó a Letra P un estrecho colaborador de uno de ellos.

El legislador José Ascárate, miembro de la Junta de Gobierno de la UCR y exsubsecretario de Infraestructura del Plan Belgrano que comandó José Cano durante el gobierno de Cambiemos, reconoció en una entrevista que desconocía el cónclave. "La Junta se reunió el lunes y no se trató. El planteo de las intendencias me parece razonable, pero creo que ha sido una exposición absurda del presidente del partido. Nos expone demasiado. Estamos discutiendo la inseguridad, los problemas gravísimos de falta de inversión de obras públicas y aparecemos en una foto sonrientes", expresó.

En su fugaz visita a Tucumán el pasado viernes, para estar a la medianoche y participar del acto por el Día de la Independencia en la Casa Histórica en los primeros minutos del 9 de julio, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de estrecha relación con Alfaro, sostuvo que el candidato a gobernador por la oposición tucumana en 2023 se elegirá por consenso. Los intendentes radicales desconfían y mueven sus fichas en sintonía fina con Sánchez que, ante la misma cuestión, ya tiene una respuesta: “Voy a ser candidato a gobernador, me preparé para serlo y para conducir a esta provincia”.