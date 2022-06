PatriciaPresidenta Clamor en el conurbano, críticas a Morales y unidad

LA PLATA (Corresponsalía Buenos Aires)

-¿Quién vino?

-¡Patricia!

-¿Qué va a ser?

-¡Presidenta!

En las puertas del local partidario inaugurado en el corazón del conurbano bonaerense, el locutor invitó al clamor por la titular de Propuesta Republicana (PRO), Patricia Bullrich, quien sin explicitarlo públicamente camina el territorio construyendo su candidatura a presidenta de la nación. El evento fue este lunes en Quilmes, el distrito de la Tercera sección gobernado por la camporista Mayra Mendoza, histórico bastión del peronismo donde Juntos por el Cambio (JxC) necesita alcanzar una buena performance electoral para apuntalar sus pretensiones de volver al poder. La abanderada de los halcones amarillos, quien este martes compartía otro evento con el expresidente Mauricio Macri en Olivos, también participó del lanzamiento del espacio “Apertura Republicana”, junto al diputado nacional Ricardo López Murphy, en lo que se traduce en un nuevo respaldo a sectores liberales. Pese a su pertenencia al ala dura, en su paso por el distrito costero Bullrich tomó distancia de la pelea entre Macri y el gobernador Gerardo Morales, quien baja del Cerro de los Siete Colores jujeño para liderar la brigada antihalcones. Pidió no ser “un espejo” del Frente de Todos; “a nosotros nos tienen que ver unidos”, afirmó.

Aunque esquive reconocerlo públicamente, Bullrich trabaja para ser candidata a presidenta en 2023 y en esa empresa se embarcó el último tiempo con recorridas por todo el país. Durante su visita a Quilmes, ante la consulta de Letra P, la líder del PRO evitó dar definiciones respecto de su postulación: “Es un poco pronto, falta mucho, veremos”, dijo, aunque reconoció que ella y su equipo se están “preparando” por si “el país lo necesita”. ¿Hay lugar para un segundo tiempo de Macri? “No soy nadie para decir lo que Mauricio va a hacer, eso lo tiene que decidir él, dejémoslo ahí”, dijo la titular del PRO.

Sin embargo, sí aceptó con sonrisas el operativo clamor de su candidatura cuando llegó al local partidario que inauguró en el centro de la ciudad. Ubicados en la vereda por falta de lugar en el interior ante la concurrencia, el dirigente local Julio Ramírez arengó a la tropa presente y la presentó como “nuestra futura presidenta”.

Ante la pregunta de este medio sobre la pelea que en las últimas horas tuvo a Macri y a Morales como protagonistas, la abandera de los halcones pidió “bajar un cambio” y lanzó críticas para ambos. Contó que le transmitió el pasado domingo al expresidente que considera que “hay que respetar” a Yrigoyen ya que fue “el primer presidente elegido por el voto popular” y recordó que su bisabuelo fue ministro del primer presidente radical. “Lo charlé ayer con Mauricio, yo no tengo la misma mirada de Yrigoyen que él”, aseguró.

El cuestionamiento llegó también para el gobernador de Jujuy. “Lo hubieran podido hablar personalmente en vez de mandarle una carta; Morales lo podría haber llamado por teléfono y decírselo, como lo hice yo, no hacer todo público”, lanzó Bullrich, al tiempo que argumentó que no les “conviene” pelearse entre ellos cuando se están peleando en el Frente de Todos y pidió “no ser un espejo” de la coalición oficialista.

En la misma línea se había pronunciado minutos antes, durante el discurso que dio micrófono en mano en las puertas del local PRO. “La pelea entre ellos (FdT) hace que nosotros tengamos que estar más juntos que nunca, a nosotros nos tienen que ver unidos, peleando en todo caso por las cosas importantes, no seamos nosotros reflejo de lo que hacen ellos”.

En otro tramo de su discurso, Bullrich hizo algunas críticas a la gestión Macri, de la que ella fue parte. Destacó que tuvieron problemas económicos y que no cambiaron nada respecto a la entrega de planes sociales, y criticó que no hayan tenido la capacidad de hacer “los cambios fuertes que hay que hacer”. “Cuando nos tiraron catorce toneladas de piedras nos quedamos cruzados de brazos y después de eso perdimos el gobierno; nunca más vamos a perder el gobierno, no nos van a tirar catorce toneladas de piedras nunca más, vamos a salir a la calle, les vamos a hacer plebiscitos, les vamos a generar condiciones para que ese cambio se pueda realizar”, lanzó con expectativa de recuperar el gobierno en 2023.

Tras la inauguración del local partidario, Bullrich se reunió con exfuncionarios municipales y comerciantes del distrito para finalizar la jornada en el lanzamiento de “Apertura Republicana”, un nuevo espacio liberal, evento en el que se mostró junto a López Murphy y el diputado nacional y exintendente de Quilmes Martiniano Molina. Allí, señaló que hay que hacer “cambios de fondo” y terminar con “la mediocridad del populismo”.

De las actividades participaron, también, el intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel; los diputados nacionales Alberto Asseff y Pablo Torello; el senador macrista Juan Pablo Allan y Marcelo Daletto, representante del monzoísmo; la senadora Lorena Petrovich y la diputada Florencia Retamoso, entre otros.