¿Se desmembra JxC y alumbra un Partido Halcón?

Enredada en un cruce de acusaciones, la relación entre el PRO y la UCR pasa por uno de sus peores momentos. Las fuertes críticas de Mauricio Macri contra el radicalismo y la reacción de la dirigencia boinablanca dejaron en carne viva la feroz interna que atraviesa Juntos por el Cambio (JxC). A más de un año de las elecciones presidenciales, hay quienes se preguntan si el acercamiento entre el sector más duro del macrismo, representado por el expresidente y Patricia Bullrich- podría unirse al diputado ultraliberal Javier Milei para conformar un espacio y competir en 2023. ¿Hay campo para la ruptura de la alianza? ¿Es el plan del fundador del partido amarillo, como cree el titular del readicalismo, Gerardo Morales? ¿Hay chances de que nazca el Partido Halcón?

Desde hace tiempo, Macri insiste con la idea de que el PRO debe "recuperar su identidad" y busca despegar al macrismo del radicalismo. De hecho, no pierde oportunidad para marcar sus diferencias con Morales. “No hay posibilidades de que se vaya de JxC”, respondió ante Letra P, sin embargo, uno de los integrantes de la mesa chica del creador del PRO.

En la misma línea se manifestó el entorno de la exministra de Seguridad, quien fue tentada por el espacio de Milei para conformar un nuevo espacio. La Libertad Avanza rechaza unirse a JxC y plantea que quienes no estén conformes con la forma en la que se maneja la coalición opositora deben salir de ella.

El problema no es ideológico ni programático. Quienes sostienen que la ruptura no es un escenario posible esgrimen dos razones que, aseguran, explican por qué Macri y Bullrich no dejarían JxC para conformar un partido nuevo junto al economista liberal y el resto de la derecha dura: la dificultad para fiscalizar las elecciones del próximo año y la contradicción que representaría abandonar el partido que el propio expresidente construyó. “Solamente hay dos partidos con estructuras para garantizar la fiscalización de los comicios: el peronismo y el radicalismo”, explicaron cerca de Macri.

Además, hay otro condimento en ese cálculo y es el peso del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. La titular del PRO sabe que la estructura partidaria es más afín al alcalde de la Ciudad y trata de evitar una interna antes de las PASO.

Con ese panorama, Macri y Bullrich se mostrarán este martes en Olivos en un virtual lanzamiento de campaña presidencial de la titular del PRO. El objetivo será mostrar quiénes son las personas que la acompañan en los diferentes equipos que conformó para las áreas de gobierno.

El convite también servirá para dar un mensaje interno y mostrarle a Larreta qué tropa está detrás de la candidatura presidencial de la exfuncionaria. Un dato no menor es que, al cierre de esta nota, no estaba pensada una conferencia de prensa con Macri. El motivo será sortear las preguntas sobre sus críticas al expresidente Hipólito Yrigoyen y el posterior enojo del gobernador de Jujuy.

Sobre esto último, el propio Macri se encargó de remarcarle a su mesa más chica que considera una “respuesta desmesurada” la de Morales y que considera que forma parte de una agenda fuera del contexto.