A la izquierda de Bullrich: el plan gradualista de Milei para sacar los planes

Javier Milei es otro que logra meterse por la ventana dell debate generado por la nueva interna del Frente de Todos, luego de las quejas de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner: qué hacer con los planes sociales. El ya lanzado candidato presidencial por La Libertad Avanza, economista y liberal, no quitaría de un golpe las asistencias como, a priori, podría pensarse. El diputado las mantendría pero por un cierto lapso de tiempo y hasta en esta ocasión confiaría en "la casta", al impulsar un rol determinante de las intendencias para el control del reparto en las asistencias.

La postura del economista no es novedosa, al punto que ya la reveló durante su campaña electoral para ingresar a la Cámara baja en 2021: durante sus recorridas por los barrios, el entonces candidato siempre repitió la idea de que los planes no pueden pasar a la historia de un día a otro. A mediano plazo, Milei cree que los beneficiarios pasarán a contar con un empleo genuino al ritmo del crecimiento económico, señalan en el entorno del diputado ante Letra P. Eso sí: no especifican tiempos para que eso suceda en su eventual gestión.

Una vez que el progreso de la economía acompañe, el propio Milei ha prometido que la gente “va a abandonar los planes porque consigue un mejor laburo con mejor salario”. “Hoy hay un Estado que es monstruo, hay que ir hacia uno mínimo pero eso no puede pasar de un día al otro”, precisó en recientes declaraciones radiales, al tiempo que señaló: “Lo primero es la reforma del Estado. Es lo primero que hay que hacer. Bajar el Estado para poder bajar los impuestos, flexibilizar el mercado laboral hacia adelante y después de eso, ahí abrís la economía. Eso te va a asegurar por lo menos 15 años de mucho crecimiento económico”.

También podés leer La alianza de Cristina con la Liga de las provincias: planes, economía y 2023

En el imaginario Milei también figura cómo se deben entregar esos planes: en una extraña coincidencia con Cristina Kirchner, el diputado libertario también quitaría los actuales intermediarios para que las comunas controlen el reparto. “Tenés que sacarlos de la órbita que opera hoy desde el Estado y no arreglar con distintos actores de los movimientos sociales para no vivir bajo la extorsión permanente”, opinó. En caso de que sea presidente, el economista cree que los intendentes deben ser quiénes se encarguen de la gestión de las asistencias sociales. Así lo justifica: “Cada uno lo va a resolver, porque quién mejor que ellos que están en interacción directa con la gente. Es decir, cuando yo sea presidente en 2023 voy a mantener los planes sociales, pero voy a descentralizar su gestión en las intendencias”.

El tema de los planes asistenciales no es novedoso en la agenda libertaria. Si ir más lejos, en abril pasado, su espacio presentó un proyecto en la Legislatura porteña para que los movimientos sociales que se manifiesten en las calles con menores de edad no reciban ayudas económicas con fondos porteños y reciban sanciones. El texto fue presentado en abril pasado por Ramiro Marra, presidente del bloque, pero no tuvo eco en el recinto, si bien Horacio Rodríguez Larreta llegó a repetir la idea en público.