Un frente de frentes atado con alambres

ROSARIO (Corresponsalía Santa Fe) Elisa Carrió fue a la provincia a romper, a privilegiar sus intereses y a dañar lo poco que se había erigido alrededor del no peronismo local. El frente de frentes, el remanido e intrincado, retrocedió dos casilleros. Ahora, arrecian los reproches y broncas y la UCR, puntal del armado opositor, espera que desensille hasta que aclare.

¿Qué tiene Carrió en Santa Fe? Poco y nada. Su aparición fugaz y explosiva en la provincia dejó esquirlas por aquí y allá, pero en lo concreto su esquema, la Coalición Cívica, no tiene volumen en la provincia.

Ríase conmigo. Carrió lo trató de “inútil” y “cobarde” a Pablo Javkin, pero cuatro días de antes de los epítetos una diputada nacional de la CC, Carolina Castets, secundó al propio intendente de Rosario en un acto que se realizó en Reconquista, que tuvo como único objetivo ampliar la construcción política del posible futuro candidato a gobernador. Política, no lo entenderías.

Castets a la derecha de Javkin, ver para creer

La persona de confianza de Carrió en la provincia es la ex diputada nacional Lucila Lehmann y, en menor medida, el diputado provincial Sebastián Julierac. La sorpresa es aún mayor cuando el legislador es socio político del radical Maximiliano Pullaro ya que integra el interbloque Evolución. Si bien sus dardos a Javkin y el socialismo se robaron la atención, Lilita también le pegó al exministro de Seguridad al sostener: “Nunca voy a estar con ese señor, no sé quién es ni me importa, pero tengo la información…nosotros no vamos a jugar con los responsables del narcotráfico”.

Pasando en limpio, la CC es socia de Pullaro en la Legislatura, pero Carrió entiende a la vez que el radical, al igual que Antonio Bonfatti, es responsable del narcotráfico en la provincia. Una brújula ahí.

Todo este cocoliche no hace más que daño. Javkin, que tiene un contacto permanente y casi afectivo con el presidente de la CC, Maximiliano Ferraro, no tuvo otra que salir a cruzar fulero a Carrió. Al socialismo, en su conjunto, le pasó lo mismo y salió a bancar a Bonfatti.

Como le dijo el presidente de Diputados Pablo Farías a la periodista Gabriela Albanesi, el gran beneficiado es el peronismo. El PJ se refriega las manos ante tanto alboroto y confía que el dislate contribuye a no formar finalmente el frente de frentes.

El socialismo, por ejemplo, mastica bronca contra Pullaro y su silencio. El diputado no condenó a Carrió a diferencia de otros correligionarios. No bastó el hecho de que una diputada nacional de su riñón, como Victoria Tejeda, haya sido compañera de fórmula de Bonfatti. El pullarismo vocifera en off y retruca que los y las socialistas son raros. Remarcan que Bonfatti – el involucrado por Carrió - eligió quedarse callado, pero que el PS pide a la vez que sean otros quienes salgan en su defensa. La UCR aprovecha el momento y agita la interna del progresismo ¿Cómo se acomoda el vínculo? Es una incógnita por el momento.

Y la UCR, guste o no, es la afectada en proporciones por la bomba Carrió. Tronó el escarmiento en las tribus radicales y hubo lluvia de llamadas cruzadas. Nadie sale ileso de esta. Porque por más contención de daños que se procure, la bala pegó ¿Qué pasa si mañana es Mauricio Macri el que baja a esmerilar el frente de frentes? ¿Cuál es el futuro de la nueva fuerza santafesina que se intenta construir si las figuras nacionales quieren marcar la cancha desde el vamos?

Para reencausar el barco, el no peronismo intentará la semana que arranca acercar posiciones en base a dos temas que, de base, traen más coincidencias que disidencias: el tratamiento de la Boleta Única en el Congreso y el destino de los fondos por la deuda de coparticipación que el presidente Alberto Fernández le prometió al gobernador Omar Perotti. Como para no seguir restando en la carrera hacia 2023.