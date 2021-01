"La CC está abierta a la ampliación, pero no a cualquier precio"

Para la flamante presidenta de la Coalición Cívica (CC) de Santa Fe, la diputada nacional Lucila Lehmann, “no es momento” para la puesta en escena de “diferentes corrientes” en el mapa provincial de Juntos por el Cambio. Por el contrario, la legisladora cree que hay que trabajar por “la unidad y el fortalecimiento” del cambiemismo. La aliada de Elisa Carrió no le cerró la puerta a un armado XL que sume al socialismo, pero pidió una “estrategia unificada” provincial y nacional. Finalmente, para Lehmann, el de Omar Perotti es un “no gobierno”.

-¿Cuál es el desafió de la CC en Santa Fe?

-Tuvimos esta gran alegría de regularizar el partido, algo que nos llevó casi cinco años de construcción. Ahora, vamos a trabajar para la unidad y el fortalecimiento de JxC en la provincia y en lo nacional.

-¿Es viable?

-Sí, totalmente. Es uno de los grandes desafíos. Es un frente que tiene muchas cuestiones positivas, una diversidad de liderazgo, lo cual es una fortaleza; liderazgos muy fuertes e importantes. Siempre fuimos muy abiertos. Históricamente, hemos propiciado la ampliación y la apertura a otros espacios, no estamos cerrados a esta posibilidad, siempre y cuando se tenga en claro una estrategia provincial acorde a lo nacional. Tenemos que corrernos de las cuestiones personales y tener flexibilidad y apertura, pero no a cualquier precio. El PJ y socialismo desplegaron una agenda que hemos combatido. Con Elisa Carrió, hemos denunciado el juego clandestino, el narcotráfico en la Hidrovía... Hay que saber con quién vamos a jugar, teniendo en cuenta que lo que busca JxC es la transparencia, una agenda con el desarrollo de la producción, el comercio exterior. Las alianzas que se hagan se irán viendo a lo largo del camino.

-¿Entonces está a favor de un frente de frentes junto al socialismo, el PRO y la UCR?

-La CC siempre fue abierta a la ampliación; vamos a mantener siempre esa mirada. Es sano, pero no a cualquier precio. Queremos que se haga con una estrategia clara, que tenga que ver con una estrategia nacional de cara a 2021 y a 2023. Tenemos que definir qué modelo de país queremos, con una estrategia unificada.

-Habló de los liderazgos. ¿Mauricio Macri dejó de ejercerlo y hoy el conductor es Horacio Rodríguez Larreta?

-Eso se va a ir viendo con el paso del tiempo; falta mucho para lograr esa definición. Son liderazgos diferentes. También está Patricia (Bullrich), María Eugenia Vidal... Larreta esta creciendo, ha demostrado una gestión espectacular de la pandemia y se ha fortalecido pese a las humillaciones del gobierno nacional. Hay otros liderazgos que se irán dirimiendo en el camino; hay que definir el cómo y una estrategia común.

-¿En JxC Santa Fe hay dos corrientes, una liderada por Angelini y otra, por el tándem Corral – López Molina?

-Nosotros tenemos una excelente relación con todos. No es momento para diferentes corrientes. Hay que trabajar para una unidad, no unanimidad. Las diferencias son lógicas, no nos metemos en eso. Desde la CC vamos a acompañar la unidad de JxC. Cada partido tendrá que definir sus internas. Nosotros no tenemos ese problema.

-¿Cuánto complica a la CC la chance de que no haya PASO?

-Lo mismo que complica al oficialismo. Son una herramienta fundamental para la democracia. Que no haya es una cuestión repudiable. Hay que ver qué pasa con la pandemia y el pico que se aproxima, pero hay que defenderlas.

-¿Qué evaluación hace del gobierno de Perotti?

-Es un no gobierno que ha demostrado ser una sucursal del de Alberto (Fernández) y Cristina (Fernández). Ha tenido muchas deficiencias: en primer lugar, la inseguridad. Esa fue su principal promesa de campaña. Además, el desmanejo que hubo en la salud, donde no hubo control, se desbordaron los sistemas de salud y hubiera sido mucho peor si los médicos no se ponían la camiseta. Y lo que ha sucedido con el caso (Armando) Traferri (NdR: el senador peronista es investigado por supuestas conexiones con el juego ilegal) ha dejado un sabor de que no hay una conducción. Nos preocupa sobre todo la falta de defensa de autonomía, de defensa del federalismo, siguiendo a rajatabla sin un pero las decisiones de Alberto. Tenía otras expectativas: pensé que podía ser otra cosa.

-¿Qué opinión le merece el caso Traferri?

-Es una vergüenza, una aberración cómo la corporación política trabaja para autoprotegerse. Lo hemos denunciado. Tiene que ver con la trata, narcotráfico... La Legislatura no puede seguir siendo un búnker de corrupción. Busca anticuerpos contra todo lo que quiere aportar transparencia. Quedó expuesta una interna del PJ escalofriante, que tiene que ver con todo lo que no queremos en Santa Fe.