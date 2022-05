La pata cristinista sale a la cancha en el peronismo de Santa Fe

SANTA FE (Corresponsalía) El peronismo en la provincia está inquieto y las fichas empiezan a moverse. Diferentes espacios se juntaron y trabajan en un plan ajedrecístico, una jugada pensada con varios movimientos que desencadenarán en la gesta de un nuevo espacio santafesino kirchnerista-cristinista. El “nuevo” espacio que viene calentando motores, pero aún no desembarcó públicamente en la pista política, tiene la intención de ser el “verdadero” sector que represente al kirchnerismo en la provincia de Santa Fe, con guiños al gobernador Omar Perotti y diferencias con Agustín Rossi. A fines de abril se realizó un encuentro con más de 220 personas de toda la provincia en ATE Santa Fe que reunió a Marcos Cleri, María de los Ángeles Sacnun, Paola Bravo y otras personalidades junto a integrantes del sindicalismo, agrupaciones sociales, universitarias y espacios del PJ a nivel provincial.

También podés leer Perottismo cristinista, el alien que crece al calor de la interna oficialista

El as bajo la manga será el aval de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo se lograría? Está previsto un nuevo encuentro en la ciudad de Rosario para que el espacio salga a la luz. Podría ser a fines de mayo, pero por cuestiones de agenda puede cambiar de fecha. Según pudo averiguar Letra P, el dato relevante es que Máximo Kirchner se acercaría a acompañar y “bendecir” la agrupación.

La jugada política cristinista se viene desarrollando con paciencia y desde hace tiempo. Es lo que se viene observando en la plana nacional: diferenciarse del albertismo. Con este espacio se “institucionalizaría” un lugar para quienes se identifiquen con la expresidenta en Santa Fe, pero que se sientan disconformes con la gestión del presidente, Alberto Fernández. A su vez, a nivel local buscarán desmarcarse del rossismo, quien desde hace años dice representar al kirchnerismo, a pesar de que la vicepresidenta no apoyó su lista en las internas de 2021. Por lo que este medio pudo saber, en la reunión realizada en ATE no hubo reproches, ni fuertes críticas al espacio liderado por Rossi, aunque sí se dejaron en claro las diferencias: este espacio no será para hacerle la interna al mandatario provincial, al contrario.

También podés leer El jugador en las sombras de la ruptura del bloque PJ en Santa Fe

Uno de los ejes políticos centrales de este sector kirchnerista que emerge es la intención de tener una buena relación con Perotti, algo que viene contando Letra P. Más allá de los meses que al rafaelino le quedan de gestión en la provincia, ya se mira, y no de reojo, a las elecciones de 2023. Tal como está planteado el panorama, es casi un hecho que habrá internas en el peronismo y una posibilidad es que el cristinismo juegue con el perottismo, repitiendo lo ocurrido en los comicios de 2019 y 2021.

La sintonía fina entre el referente de la vicepresidenta en Santa Fe, Marcos Cleri, con la mesa chica del gobernador provincial, que viene mostrando rispideces con la Nación, es una evidencia y un adelanto de lo que puede ocurrir en los próximos comicios nacionales y locales. La ruptura del bloque en la Cámara de Diputados de la provincia y la presencia constante del rosarino en la explanada de la Legislatura el día que Perotti abrió las sesiones ordinarias son detalles que con una mirada más panorámica se observan como parte de un plan puntillosamente delineado.

Presencias

En el encuentro realizado en ATE una de las órdenes fue “cero fotos”, con el objetivo de seguir trabajando subterráneamente y tratar de incluir más sectores al espacio que está naciendo y aún no tiene un nombre definido. Más allá de poder pescar en la pecera rossista, donde creen que “hay descontentos con el jefe”, sienten que pueden arrimarse grupos peronistas afines al kirchnerismo, pero que hoy no tienen ninguna camiseta puesta.

Más allá de quiénes pueden arribar, en la reunión donde asistieron más de 220 personas estuvieron presentes referentes sindicales como Jorge Hoffman, secretario general de ATE; Pedro Bayugar, titular del gremio de docentes privados SADOP, aunque no fue en estricta representación del sindicato; integrantes de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la provincia (Festram), La Cámpora, el Movimiento de Organizaciones Barriales (MOB), Más Patria, entre otros espacios del ámbito gremial, social y cultural. También hubo presencia de sectores universitarios y de la Juventud Peronista (JP) de diferentes puntos de la provincia.

También podés leer Una nueva lista divide el voto K y busca limar a Rossi en Santa Fe

Además de Cleri, Sacnun, Bravo y la diputada nacional Magalí Mastaler, ocuparon una silla, integrantes de la dirigencia del justicialismo de los cuatro puntos cardinales de la Bota, concejales y concejalas, como el santotomesino Julián Ilcheschein, el edil de Sauce Viejo Gustavo López Torres, o la exprecandidata a concejala en la capital Ana Ingaramo, entre otras figuras.