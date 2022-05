CFK: "No le estamos haciendo honor a tanta confianza que nos depositaron"

RESISTENCIA (Enviada) En un discurso/catarsis/sermón de casi una hora y media que pronunció en esta ciudad, a donde viajó con la excusa de recibir una distinción académica, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner dijo que en el Gobierno "no hay pelea" sino "debate de ideas" y consideró que "no fue errónea" la elección de Alberto Fernández para encabezar la fórmula presidencial del Frente de Todos en 2019, pero advirtió: "No le estamos haciendo honor a tanta confianza, tanta esperanza y tanto amor que nos depositaron". La primera persona del plural es un dato: la vicepresidenta alejó el fantasma que dominó la previa de su presentación en la Universidad del Chaco Austral: aunque fue durísima, no rompió nada.

En el arranque de la charla, la expresidenta avisó: "Me sentí, me siento y me sentiré parte de un proyecto colectivo", pero también advirtió: "En la gente hay una insatisfacción democrática grande; la plata no alcanza y no llega a fin de mes" porque "algo, alguien o algunos están fallando".

En ese sentido, destacó el hecho inédito, según ella, de que haya "trabajadores en relación de dependencia pobres". Sin embargo, llegó al núcleo político central de su mensaje cuando aseguró que en el Gobierno "no hay pelea" sino "debate de ideas" y aseguró que no decide con sus "hormonas" sino con sus "neuronas" y eso lo demuestra la elección de Fernández para encabezar la fórmula de 2019 pese a las críticas de "quien resultó electo presidente".

Ese fue el inicio de una larga parrafada con nombres, apellidos, confesiones, facturas y acusaciones en la que, sin embargo, salvó su ropa: "No considero que haya sido una decisión errónea (nombrar a Alberto Fernández)" sino "un acto inteligente". Además, calificó de "generosa" la decisión de que el Presidente "pudiera decidir libremente quién era su gabinete económico".

A continuación, la parrafada sobre la interna -que "no es pelea" sino "un debate de ideas"- en frases:

"Yo dije que, si hay un gran crecimiento, que no lo aprovechen cuatro vivos".

"Dije que tenemos que alinear precios de los alimentos, tarifas, servicios, salarios, jubilaciones, porque, si no, se lo van a quedar cuatro vivos".

"Dije, también, que los funcionarios que tuvieran miedo frente a los factores de poder se buscaran otro laburo, pero lo dije en 2020, no ahora".

"No lo dije porque sea la más viva; ocho años estuve en la Casa Rosada atajando penales y esquivando los tiros".

"Nunca decido las cosas a través de mis hormonas, sino de mis neuronas".

"Elegí a una persona que no representaba a ninguna fuerza de las que conformaban el frente y que, además, me había criticado fuertemente. ¿Alguien piensa que puedo decidir las cosas por enojo o una cuestión de poder?".

"No considero que haya sido una decisión errónea, fue un acto inteligente. Sí fue una acción generosa, creo, que quien resultó electo presidente pudiera decidir libremente quién era su gabinete económico".

Hablando de generosidades, relató que, cuando se fue Daniel Arroyo del Ministerio de Desarrollo Social, el Presidente le pidió a Máximo Kirchner que asumiera Andrés Larroque, pero que el entonces jefe del bloque del FdT en la Cámara de Diputados le dijo que no. "Que asuma Juanchi (Zabaleta)", dice Cristina que dijo MK.

Después, en lo que advirtió que sería "la última infidencia", reveló que le había avisado "a Alberto" que "venía una puja distributiva".

Es la economía, Alberto

Cristina llegó, al fin, al momento de explicar por qué "discute" con el Presidente. No pelea, debate, según había avisado. "El FMI -dijo- está exigiendo siempre devaluación permanente por arriba del índice del consumidor y la tasa de intereses por encima de eso. Con eso no va a haber crecimiento y baja de la inflación. La devaluación lo único que hace es mantener inercial la inflación. Por estas cosas discutimos y nos oponemos a algunas cosas. No por cuestiones de poder ni de caja o porque me miró mal o no me invitó a comer. Estas son las cosas que tenemos que debatir. Que nadie se haga la víctima, que acá la única víctima es quien no llega a fin de mes".

Enseguida, completó y puso el título definitivo: "Eso hay que debatir, no la boleta única, para devolver a la gente la esperanza y los anhelos, porque esa es mi mayor preocupación y, también, mi mayor sensación de amargura: creo que no le estamos haciendo honor a tanta confianza, esperanza y amor que nos depositaron".

Palabras y silencios

Fernández de Kirchner se quejó de cómo se interpretan sus silencios, pero, más que nada, sus palabras. "Cuando estás callada te interpretan los silencios y cuando hablás, te cambian las cosas y las manipulan", dijo citando al gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, en alusión al discurso que dio en el Centro Cultural Kirchner (CCK) ante representantes de parlamentos americanos y europeos, cuando dijo la ya célebre frase del poder, la banda y el bastón, un mensaje inequívoco para Alberto Fernández, aunque el entorno de la vice se encargó de negarlo.

Además, cuestionó a quienes se quejan de que "el Estado molesta" pero recibieron ayuda en la pandemia. "Decían que íbamos a salir mejores, pero yo no creo en eso, soy escéptica", señaló. "Nadie se vuelve bueno o generoso porque pasó una pandemia", amplió.

CFK llegó luego al nudo de la discusión que mantiene con el Presidente. "En la gente hay una insatisfacción democrática grande; la plata no alcanza y no llega a fin de mes", dijo y señaló que el problema son "los bajos salarios" y la ausencia de dólares en el Banco Central. "Algo está fallando", advirtió.

La frase completa, central: "Si uno ha decidido ser un modelo exportador con bajos salarios tenemos que tener dólares en el Banco Central. Ahora, si soy de exportación y producción, si además tengo bajos salarios y me faltan dólares, hay que revisar algunas cosas porque algo, alguien o algunos están fallando. Esto es una de las claves de hoy de la insatisfacción democrática".

El escenario elegido para el nuevo capítulo de la pelea que amenaza a la cada día más débil unidad del Frente de Todos (FdT) fue la Universidad Nacional del Chacho Austral (UNCAUS), donde recibió el doctorado honoris causa en manos del gobernador de la provincia, Jorge Capitanich.

La aparición pública de la vicepresidenta va cerrando una nueva semana de duros ataques del kirchnerismo contra Alberto Fernández, especialmente por parte del ministro de Desarrollo de la Comunidad de Buenos Aires, Andrés Larroque, quien este lunes acusó al Presidente de “forzar la ruptura permanente” del Gobierno a través de “operaciones de desgaste sobre la figura de Cristina Kirchner”. “Nosotros respetamos, pero Alberto no se va a llevar el Gobierno a la mesita de luz. Acá hay un frente”, afirmó el líder de La Cámpora, que lideró la avanzada kirchnerista contra la Casa Rosada.