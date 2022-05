Capitanich, por la paz en el FdT en la previa del acto con CFK

El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, opinó que quienes forman parte del oficialismo deben "escucharse entre todos” debido a que "el país requiere un gran consenso político, económico y social". Formuló esas expresiones en la previa de la visita que hará a esa provincia la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en medio de feroz fuerte interna que sacude al Frente de Todos.

"Recomiendo que nos escuchemos entre todos", insistió en declaraciones a Radio Nacional, horas antes de la llegada de la expresidenta, quien en la tarde de este viernes recibirá el doctorado honoris causa de la Universidad Nacional del Chaco Austral (Uncaus) y disertará sobre ‘Estado, poder y sociedad’.

El mandatario chaqueño remarcó, en ese sentido, la necesidad de “unir voluntades” ya que “la dispersión solo beneficia a los que no les importa nada y solo quieren el bienestar individual de unos pocos”.

Se refirió en particular a la situación de la exmandataria y consideró que “es un caso de estudio” porque “cuando no habla, la critican por su silencio y, cuando lo hace, la critican por lo que dice".

"No hay que hacerle el juego a los que están en contra de nuestro gobierno. No podemos estar opinando de cada frase y hacer una interpretación de cada una de las frases. No podemos entrar siempre en el juego dialéctico tramposo de las voces opositoras a las que les conviene que las instituciones no funcionen", remató.