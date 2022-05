Aníbal Fernández: "No van a apretar al Presidente con declaraciones estúpidas"

El el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, volvió a defender al presidente Alberto Fernández al asegurar que “no lo van a apretar con declaraciones estúpidas” en referencia a las críticas de su par de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque.

“La realidad es que se supone que cada uno que llega a la Casa de Gobierno viene con un objetivo claro: el bien común. Si en el medio aparece alguien y agravia al Presidente, y su sector no dice nada, ni su propia conducción dice nada, entonces uno tiene que inferir que su objetivo es inconfesable”, expresó en la previa a la reunión de Gabinete que se realizó en la Casa Rosada

En esa línea, ante la oleada de frases en contra de la gestión presidencial por parte del referente de La Cámpora, señaló que “el esfuerzo que se está haciendo para cambiar la Argentina es demasiado grande” y que “un gesto de esas características" (por los cuestionamientos) no va a modificar "la manera de pensar”.

“No sé quiénes son los que están detrás de eso, pero nadie saltó a decir que no compartían las expresiones vertidas en el día de ayer, lo que hay que hacer es trabajar, no hablar”, remarcó Fernández.

Larroque había dicho, este martes, que el Presidente "no se va llevar el Gobierno a la mesita de luz". "El Gobierno es nuestro", manifestó. Por la tarde, desde La Pampa, el titular del Ejecutivo respondió que "nadie es dueño del Gobierno".

Consultado por los tuits de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en los que sostuvo que "se podía ser legítimo y legal de origen y no de gestión", el ex jefe de Gabinete aseguró que no comprendió el mensaje, dado que se trató de una formulación "críptica".

"Los tuits no sé lo que significan porque son crípticos, no sé lo que significa legitimidad de gestión, lo que sé es que cuando te pones la camiseta, salís a la cancha y jugas para un equipo. Eso es lo que no sé", disparó.