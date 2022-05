A pesar de la banca del FMI, la City le pica el boleto a Guzmán

El mercado dejó de ver al ministro de Economía, Martín Guzmán, como parte de las respuestas a los problemas que las finanzas y los negocios enfrentan en la Argentina. Con un riesgo país que se mantiene en niveles altos y un panorama lleno de dudas para las inversiones internacionales directas, desde el sector bancario, las calificadoras de riesgo y operadoras de bolsas de comercio comenzaron a mostrar disconformidad por la "incertidumbre" en los pasos que da la cartera económica para acomodar las variables macroeconómicas. Lejos quedó el "veranito financiero" post-acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), a ojos de la City.

También podés leer Manzur no se va, aunque la casa no esté en orden

Fuentes consultadas por Letra P admitieron que "una salida de Guzmán del Gobierno no tendría impacto negativo en el mercado, porque hoy no es un garante de mejoras en las variables financieras". Sin embargo, admitieron que "cuenta con el guiño del FMI como modo de sostenimiento del acuerdo por la refinanciación de la deuda externa". Justamente, el organismo multilateral de crédito es uno de los actores clave del mercado, aunque los beneficios del entendimiento "no lograron bajar las expectativas de riesgo".

La pax cambiaria armada luego del programa de Facilidades Extendidas (FEE) pareció encontrar fin cuando la semana pasada los dólares financieros y el blue se volvieron a activar. Lejos de responder a la escasez de dólares, el problema está en el "poco atractivo que tiene el peso para las inversiones", según señalaron fuentes consultadas por este medio. El reclamo es para que la suba de la tasa de interés sea más dinámica y se ponga por encima o en la línea de la inflación, para evitar la salida de dólares del sistema.

También podés leer El optimismo de Guzmán y el ultimátum de Manzur, highligths de un gabinete caliente

Los problemas para Guzmán llegan desde distintos lugares. A los ataques expuestos que se mantienen desde el kirchnerismo duro en las voces de varios dirigentes ligados a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, como el funcionario bonaerense Andrés Larroque, ahora se sumaron otros dirigentes e integrantes leales al presidente Alberto Fernández, que comenzaron, off the record, a cuestionar la "reacción lenta" a los problemas macroeconómicos que "le ponen límite a los éxitos de gestión de otros ministerios".

"No tiene costo político que se vaya Guzmán. Ya no tiene respaldos en el gabinete y está siendo un lastre para la imagen del Presidente", se sinceró una fuente muy cercana a uno de los integrantes del equipo económico, consultada por Letra P. Según ese análisis, "la falta de coordinación por las rispideces internas llevaron a tener poca efectividad las medidas para ordenar la macroeconomía".

De hecho, hubo quejas por la visita de Guzmán al Foro de Llao Llao, en donde dialogó con el Círculo Rojo sobre las perspectivas económicas. Algunos de sus pares, que incluso desistieron de invitaciones que habían llegado para compartir el cónclave en Bariloche, le reprochan al titular del Palacio de Hacienda que haya "atendido a un grupo de empresarios que en la actualidad no tienen diálogo con el gobierno, porque no son los que se alinean con las estrategias de mayores paritarias o de precios cuidados, vinculados a la producción".

El ministro Guzmán se siente "fuerte" para seguir adelante con la función y el apoyo público presidencial ayudó para eso, según sostuvieron desde su entorno. Y le confiaron a Letra P sobre su visita al hotel patagónico: "Sirvió para confirmar que el impuesto a la renta inesperada se iba a poner en práctica, que las inversiones en materia energética eran necesarias y para que sepan, de primera mano, el camino que eligió el Gobierno para trazar después del acuerdo con el FMI".

Un par de días antes de la cita en Bariloche, el ministro había participado del precoloquio energético de IDEA. Y este jueves almorzará con el Círculo Rojo productivo en el Alvear Palace Hotel. Será recibido por el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, que encabeza el foro porteño, y también estará el resto del Grupo de los Seis (G6) que integran Adelmo Gabbi (Bolsa de Comercio de Buenos Aires); Nicolás Pino (Sociedad Rural Argentina); Javier Bolzico (Adeba); Mario Natalio Grinman (Cámara Argentina de Comercio y Servicios); y Gustavo Weiss (Cámara Argentina de la Construcción).

El Gobierno enfrentará el jueves de la semana próxima un duro golpe cuando el INDEC informe el nivel de inflación de abril. "Será menor a marzo, pero el índice es igual muy malo", admitieron en Economía, que aún no tiene el resultado del relevamiento que procesa el equipo de Marco Lavagna. Los casi seis puntos de remarcaciones será un tembladeral en el equipo económico, aunque el ministro buscará enfrentar de manera conjunta el golpe. "Todos los ministerios están trabajando en este tema", aclararon en el Gobierno. Para algunos integrantes del gabinete económico, el puesto de Guzmán estará en juego. De hecho, el mercado ya empieza a ver el perfil de un presunto reemplazante: cercano al kirchnerismo, ligado a Fernández o alguien que logre saltar la grieta dentro del oficialismo.